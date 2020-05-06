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ТАСС

Морпехи Севфлота установили рекорд, форсировав губу Кутовая в Баренцевом море на БТР-80

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БТР-80
БТР-80.
Источник изображения: rg.ru

Они преодолели около 2 км по открытой воде на бронетранспортерах

МУРМАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Морские пехотинцы Северного флота впервые в истории форсировали губу Кутовая Баренцева моря на БТР-80, установив рекорд Вооруженных сил России по итогам боевой подготовки 2019 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Северного флота.

"Морские пехотинцы Северного флота установили рекорд Вооруженных сил России при форсировании губы Кутовая Мотовского залива Баренцева моря в ходе батальонных тактических учений, проходивших в конце осени 2019 года. В ходе ведения наступательных действий личный состав десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты в сложных гидрометеорологических условиях преодолел около 2 км по открытой воде на бронетранспортерах БТР-80", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что после форсирования сложной водной преграды рота вышла в тыл условного противника и огнем с ходу уничтожила взводный опорный пункт. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Вооруженных сил России.

На флоте добавили, что отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты Северного флота исполнилось 77 лет. С годовщиной со дня образования соединения морских пехотинцев поздравил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Торжественные мероприятия по случаю годовщины соединения морские пехотинцы Северного флота не проводят в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

О бригаде морской пехоты Северного флота

История отдельной бригады морской пехоты Северного флота началась 5 мая 1943 года, когда на базе 2-го отдельного батальона 67-й морской стрелковой бригады был сформирован 61-й стрелковый полк 45-й стрелковой дивизии. До сентября 1944 года полк вел оборонительные бои на Кестеньгском направлении в составе Карельского фронта. С 10 по 25 октября 1944 года принимал участие в Петсамо-Киркенесской операции, по итогам которой получил почетное наименование "Киркенесский", а 6 января 1945 года - награжден орденом Красного Знамени. 15 июля 1966 года включен в состав Северного флота, как 61-й отдельный Киркенесский Краснознаменный полк морской пехоты.

В послевоенный период и до нынешних дней морские пехотинцы СФ более 70 раз участвовали в дальних морских походах с заходами в Египет, Сирию, Мальту, Анголу, Бенин, Гвинею, Сан-Томе, Венесуэлу, ЮАР, Панаму, Кубу, Великобританию, Норвегию, Францию и другие иностранные государства.

В 1995, 1999-2000 годах сводный десантно-штурмовой батальон морской пехоты Северного флота принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В боях погибли 82 морских пехотинца. Свыше 2000 военнослужащих получили государственные награды, 10 человек удостоены звания Героя России, трое из них - посмертно.

С 2012 года на регулярной основе подразделения морской пехоты СФ участвуют в дальних походах кораблей Северного флота в Арктику.

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