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Военное обозрение

От РД-0410 до АМБ-8: о преимуществах РФ в ядерных энергоустановках ракет и торпед

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Источник изображения: topwar.ru

В сфере создания ракетных двигателей Россия является однозначным мировым лидером. Еще в Советском Союзе началась разработка проекта ядерной энергоустановки для ракет, а теперь Россия продолжает советские разработки, предлагая вооружение, аналогов которому в современном мире пока нет.

Два года назад, 1 марта 2018 года, президент Владимир Путин официально представил Федеральному собранию РФ новейшие виды вооружений, среди которых особо отметил стратегическую межконтинентальную ракету, получившую название «Буревестник». О ней до сих пор известно не так много, как хотелось бы, но достоянием общественности стала, в частности, информация о ядерном двигателе, который установлен на ракете.

Российские и зарубежные эксперты предполагают: ядерная энергоустановка, которая может стоять на «Буревестнике», вполне вероятно восходит к советским разработкам, в том числе – к экспериментальному двигателю РД-0410. Ведь именно на основе этого двигателя создавались впоследствии ядерные энергоустановки для космических аппаратов.

Что интересно, пионерами в сфере разработок ядерных авиационных энергетических установок в свое время выступили именно американцы. Исследования в данном направлении начались в США еще в середине 1940-х годов, а уже в 1946 г. был запущен проект NEPA (Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft - ядерная энергия для авиационной силовой установки).

Впрочем, Советский Союз отстал ненадолго: в 1947 г. начались разработки ядерных двигателей для самолетов, которые оказались куда более успешными, чем у американских коллег. В итоге Россия оказалась единственной в мире обладательницей технологии разработки компактных ядерных двигателей.

Американский физик профессор Джефф Терри назвал примерную полезную (нетепловую) мощность двигателя российской ракеты - 766 кВт. По мнению ученого, эти цифры вполне соответствуют ожиданиям от современных компактных ядерных двигателей.

Автор The National Interest Себастьян Роблин предполагает, что на ракете «Буревестник» стоит прямоточный двигатель и говорит об опасности радиоактивных выхлопов. Подобные опасения высказывают и представители российской либеральной прессы, например – Юлия Латынина (небезызвестная мастерица рассказов о "стрелке осциллографа"), которая окрестила ракету «маленьким летающим Чернобылем». Также Роблин делает вывод, что пока говорить о разработке в России ракеты с эффективным и практичным ядерным двигателем еще преждевременно.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо «Буревестника», на ядерных энергоустановках будут работать и ракеты, которыми планируется оснастить российский подводный флот. Например, проект подводного аппарата «Посейдон», по сути представляющего собой гигантскую ядерную торпеду, также предполагает работу на ядерном реакторе.

Речь идет о двигателе АМБ-8 – реакторе с жидкометаллическим теплоносителем, главным преимуществом которого является способность к установке бесшумных магнитогидродинамических насосов охлаждения первого контура. По мнению экспертного сообщества, реактор способен обеспечить «Посейдону» скорость до 185 км/ч и дальность до 10 тысяч километров!

Президент Владимир Путин, кстати, лично озвучил важнейшие параметры ядерной энергоустановки «Посейдона». Он обозначил способность развития скорости до 190-200 км/ч, что стало возможным благодаря использованию такой конструкции реактора, которая прежде нигде не применялась.

Важной особенностью энергоустановки, помимо компактности, является наличие двух режимов – маломощного и мощного, причем переходить с режима на режим «Посейдон» может в 200 раз быстрее, чем реакторы самых современных атомных субмарин. На практике возможность оперативного перехода с маломощного на мощный режим очень важна для того, чтобы "подкрасться" к противнику или, напротив, для ухода от преследования подводных лодок противника и выпущенных с них торпед.

Таким образом, пока Россия является однозначным лидером в сфере разработок ядерных энергоустановок для ракет и торпед. Именно это обстоятельство и заставляет так беспокоиться наших вероятных противников. Не случайно американский военный эксперт Томас Каллендер считает, что в ближайшем будущем аппараты типа «Посейдон» станут очень значительной угрозой для национальной безопасности США, поскольку американцам еще предстоит разработать средства борьбы с такими сверхэффективными ядерными торпедами.

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