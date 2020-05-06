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Интерфакс-АВН

Компания SpaceX назначила новую дату запуска партии интернет-спутников

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Пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками системы Starlink, 24 мая 2019 года. SpaceX
Пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками системы Starlink, 24 мая 2019 года. SpaceX.
Источник изображения: warspot.ru

Вашингтон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Американская компания SpaceX собирается вывести на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, 18 мая, сообщил сайт Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с 60 спутниками Starlink планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), несмотря на пандемию коронавируса в США.

Запуск уже дважды переносился.

По данным командования космодрома, в настоящее время там предпринимаются все необходимые меры предосторожности для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Отложено большинство запусков, за исключением компании SpaceX и военного ведомства.

Как сообщалось, 23 апреля SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 420 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

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Страны
США
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SpaceX
Проекты
2020-й год
Falcon РН
ИТ
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