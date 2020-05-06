Глава Эстонии предпочла учения НАТО борьбе с коронавирусом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила проходящие в этой стране ежегодные учения НАТО «Весенний шторм» (Kevadtorm).

Eadaily цитирует портал err.ee., глава государства встретилась с эстонскими и британскими военнослужащими, а также понаблюдала за боевыми стрельбами.

По словам Керсти Кальюлайд, несмотря на вызванные коронакризисом ограничения, учения достигли своей главной цели. «Нынешние солдаты-срочники попадут в будущие резервные подразделения обученными. Мы имеем дело с мотивированными, смелыми, активными бойцам, которые, надеюсь, и в резерве сохранят чувство сплоченности и скорость реакции», - сказала президент.

«За это надо прежде всего поблагодарить как срочнослужащих, так и обучивших их действующих военнослужащих, которые с начала чрезвычайного положения должны были оставаться в своих казармах и на тренировочных площадках. Но в результате этого коронавирус практически не затронул Силы обороны», - добавила Кальюлайд.

На центральном полигоне президента сопровождали командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем и командир 1-й пехотной бригады, полковник Вахур Карус. Также Кальюлайд встретилась с британскими военнослужащими.

Маневры «Весенний шторм» разделены на два этапа. С 25 по 30 апреля прошли тактические учения. С 1 по 8 мая на центральном полигоне идут боевые стрельбы, в ходе которых подразделения отработают взаимодействие между пехотными подразделениями и подразделениями боевой поддержки в условиях реальной боевой обстановки.

Помимо союзников Эстонии по НАТО и подразделений эстонских 1-й и 2-й пехотных бригад в учениях также принимают участие подразделения кибернетического командования, военно-воздушных сил и военной полиции.

«Военные учения - это как раз то место, куда должен ехать глава государства в условиях пандемии и экономического кризиса. Потому что измученные врачи, тысячи безработных и сотни обанкротившихся предприятий, несомненно, не являются важным событием для страны, главной целью которой является противостояние российской агрессии на западной границе НАТО. Им можно и фонариком из окна помахать», - иронизирует главный редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.