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ТАСС

Вице-премьер оценил вклад Микрина в создание систем управления космических кораблей

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Юрий Борисов назвал его выдающимся научным деятелем, инженером, организатором

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Вице-премьер России Юрий Борисов выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя гендиректора - генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Евгения Микрина.

"Это был человек, сочетавший в себе талант выдающегося научного деятеля, инженера, организатора, внесшего неоценимый вклад в разработку отечественных систем управления транспортных пилотируемых, грузовых космических кораблей, многомодульных космических комплексов", - приводятся слова Борисова в распространенном во вторник сообщении Роскосмоса.

Вице-премьер отметил, что знал Микрина с начала 90-х годов, когда для российской ракетно-космической промышленности и науки "наступили очень непростые времена".

"Его замечательные человеческие качества - порядочность, ответственность и принципиальность, - делают эту утрату особенно тяжелой для тех, кто знал его лично", - подчеркнул Борисов.

Ранее президент РАН Александр Сергеев сообщил ТАСС о смерти члена президиума Российской академии наук (РАН), академика Евгения Микрина, который также являлся заместителем гендиректора - генеральным конструктором Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Позже эту информацию подтвердили ТАСС в РКК "Энергия".

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией. Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
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