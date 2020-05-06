Китай осуществил первый успешный запуск ракеты-носителя Long March-5B

Ракета запущена с космодрома Вэньчан

ПЕКИН, 5 мая. /ТАСС/. Китай во вторник осуществил успешный запуск испытательной версии китайского космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"По данным Управления программы космических пилотируемых полетов КНР, 5 мая 2020 года в 18:00 (13:00 мск) с космодрома Вэньчан в Китае был осуществлен запуск ракеты-носителя Long March-5B с пилотируемым космическим кораблем нового типа", - говорится в сообщении.