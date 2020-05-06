В Центре подготовки космонавтов назвали трагедией смерть генконструктора РКК "Энергия"

Начальник Центра Павел Власов назвал Евгения Микрина интеллигентнейшим человеком с огромным опытом научной деятельности

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Трагедией назвал смерть заместителя гендиректора - генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Евгения Микрина начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов.

"Когда человек уходит преждевременно - это всегда трагедия. Господин Микрин - это человек, которого мы не должны были терять", - сказал Власов в беседе с корреспондентом ТАСС.

"С Евгением Анатольевичем работать было очень приятно - интеллигентнейший человек с огромным опытом научной деятельности, опытом человеческого общения", - отметил он, подчеркнув, что генконструктор РКК "Энергия" никогда не кичился своими академическими знаниями и званиями, был открыт к общению, готов слушать и всегда слышал.

"Мне очень тяжело от того, что мы с ним не будем больше вместе работать, потому что все воспоминания, которые с ним связаны, очень положительные, теплые, яркие", - добавил Власов.

Во вторник президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил ТАСС о смерти члена президиума академии, академика Евгения Микрина, который также являлся заместителем гендиректора - генеральным конструктором РКК "Энергия". Позже эту информацию подтвердили ТАСС в РКК "Энергия".

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией. Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию.