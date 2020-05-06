Россия и Турция провели новое патрулирование трассы М-4 в Сирии

5 мая состоялось очередное, восьмое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб. Эта дорога имеет стратегическое значение и связывает находящуюся на побережье Средиземного моря провинцию Латакия с крупнейшим городом Сирии - Алеппо.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны РФ, в этот раз протяженность маршрута патрулирования по сравнению с предыдущими полицейскими рейдами России и Турции была увеличена в два раза.

"К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Движение российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России. А организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр",- уточнили в военном ведомстве РФ.

Там напомнили, что первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года. Второе - 23 марта, третье - 8 апреля, четвертое - 15 апреля, пятое - 21 апреля, шестое - 28 апреля и седьмое - 30 апреля 2020 года.

Такие совместные полицейские рейды организованы в рамках реализации Меморандума, подписанного 22 октября прошлого года в Сочи президентами России и Турции. В пункте 5 документа сказано, что после завершения вывода курдских подразделений на 30 км от границы Сирии с Турцией "начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы".

Согласно тем же договоренностям, наши военные полицейские во взаимодействии с сирийской пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.

Юрий Гаврилов