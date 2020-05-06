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Ким Чен Ын жив и награжден медалью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент России Владимир Путин указом наградил лидера КНДР Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне за вклад в увековечение памяти о погребённых в стране советских гражданах.

Об этом сообщило российское посольство в Северной Корее в Facebook.

«В соответствии с указом президента России председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награждён юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается вклад северокорейского лидера в сохранение мест погребения и мемориалов советских воинов в КНДР.

В январе Путин в День прорыва блокады Ленинграда вручил первые четыре медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
06.05.2020 05:08
Пацанский поступок. Вот иди пойми как относится к Путину. То прямо мужик, а то прямо ой.
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