Ким Чен Ын жив и награжден медалью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин указом наградил лидера КНДР Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне за вклад в увековечение памяти о погребённых в стране советских гражданах.

Об этом сообщило российское посольство в Северной Корее в Facebook.

«В соответствии с указом президента России председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награждён юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается вклад северокорейского лидера в сохранение мест погребения и мемориалов советских воинов в КНДР.

В январе Путин в День прорыва блокады Ленинграда вручил первые четыре медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».