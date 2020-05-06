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Пентагон планирует повоевать и российским оружием

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Источник изображения: vpk-news.ru

США намерены приобрести специальные боеприпасы и системы вооружения, которые «производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока».

Об этом говорится в заявке Управления Армии США по работе с подрядными организациями в Рок-Айленде, с текстом которой ознакомился RT.

Согласно документу, приобретение специальных боеприпасов и систем вооружения (SAWS) необходимо американскому Министерству обороны, другим американским ведомствам и иностранным союзникам «с целью проведения испытаний и учений, а также боевого применения».

В рамках данной закупки термины SAWS и «боеприпасы, не соответствующие стандартам НАТО» касаются главным образом боеприпасов и вооружений, которые производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока. Как указывается в заявке, Управление Армии США по работе с подрядными организациями планирует заключить с несколькими поставщиками пятилетний контракт с неустановленным сроком поставки на приобретение и доставку боеприпасов и систем вооружения в места дислокации как в континентальной части Соединённых Штатов, так и за её пределами.

Ранее Пентагон разместил заявку на закупку припасов для оружия, которое не используется в НАТО, в том числе для автомата Калашникова, пистолетов Токарева и Макарова.

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Страны
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO
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