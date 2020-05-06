«Святой Виктор» калибра 308

На рынке гражданского оружия появилась новая необычная винтовка. Вчера, 4 мая, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что компания Springfield Armory начала продажи карабина SAINT Victor 308.

Новая винтовка выполнена в стиле AR-15. Её ключевая особенность — сравнительно короткий ствол при калибре .308 Winchester. В компании Springfield Armory указывают, что «SAINT Victor в калибре 308 доставляет в цель вдвое больше энергии, чем пуля калибра 5,56 мм при аналогичной длине ствола».

Промо-ролик винтовки SAINT Victor 308

Длина ствола SAINT Victor 308 составляет 10,3 дюйма (26,1 см). Шаг нарезов — 1:10. Кроме того, на конце ствола установлен нестандартный дульный тормоз-компенсатор, якобы улучшающий работу газоотводного механизма. Масса винтовки — 3,8 кг. Питание осуществляет 20-зарядными магазинами. Рекомендованная производителем розничная цена в США составляет $1363.