Войти
WarSpot

«Святой Виктор» калибра 308

204
0
0
Источник изображения: warspot.ru

На рынке гражданского оружия появилась новая необычная винтовка. Вчера, 4 мая, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что компания Springfield Armory начала продажи карабина SAINT Victor 308.

Новая винтовка выполнена в стиле AR-15. Её ключевая особенность — сравнительно короткий ствол при калибре .308 Winchester. В компании Springfield Armory указывают, что «SAINT Victor в калибре 308 доставляет в цель вдвое больше энергии, чем пуля калибра 5,56 мм при аналогичной длине ствола».

Промо-ролик винтовки SAINT Victor 308

Длина ствола SAINT Victor 308 составляет 10,3 дюйма (26,1 см). Шаг нарезов — 1:10. Кроме того, на конце ствола установлен нестандартный дульный тормоз-компенсатор, якобы улучшающий работу газоотводного механизма. Масса винтовки — 3,8 кг. Питание осуществляет 20-зарядными магазинами. Рекомендованная производителем розничная цена в США составляет $1363.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AR-15
Похожие новости
13.12.2019
Аналог американской винтовки M16 испытали в "русском" калибре
29.03.2019
ССО: восточный вариант
17.07.2018
Американец создаст библиотеку чертежей печатаемого оружия. И это легально
21.07.2016
Что может сделать с человеческим телом пуля из AR-15 (Wired Magazine, США)
09.10.2014
В США начались продажи «принтера призрачного оружия»
07.05.2013
Американец распечатал пистолет на 3D-принтере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.05 05:34
  • 87
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 06.05 05:26
  • 1
Пандемия блицкриг начался
  • 06.05 05:24
  • 1
Параду быть: Лукашенко зовет лидеров в Минск на 9 мая
  • 06.05 05:23
  • 1
5 мая отмечается День образования водолазных подразделений Росгвардии РФ
  • 06.05 05:11
  • 1
Из-за коронавируса досрочно завершен учебный год в вузах Минобороны
  • 06.05 05:08
  • 1
Ким Чен Ын жив и награжден медалью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
  • 06.05 04:55
  • 1
"Иркут" сообщил о кончине замгендиректора Виноградова
  • 06.05 04:47
  • 1
Разъемные соединения пройдут через прочный корпус и переборки подлодок
  • 06.05 04:33
  • 4
Элите не нужна сильная Россия
  • 06.05 02:11
  • 17
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 06.05 01:51
  • 22
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 06.05 01:44
  • 192
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 06.05 01:38
  • 403
Страна не работает до 30 апреля
  • 06.05 01:25
  • 1
Видео: Российский "Тайфун" вытащил из сирийской грязи броневик Турции
  • 06.05 00:17
  • 1
Около 600 самолетов и вертолетов будет задействовано в пролетах авиации по России 9 мая