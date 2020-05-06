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ТАСС

Рогозин выразил соболезнования родным генконструктора РКК "Энергия" Евгения Микрина

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Генеральный директор Роскосмоса назвал смерть ученого невосполнимой потерей

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным и близким заместителя гендиректора - генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Евгения Микрина, скончавшегося на 65-м году жизни.

"В эти тяжелые минуты я выражаю свои искренние соболезнования семье Евгения Анатольевича. Это невосполнимая потеря для нас всех - его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу", - приводятся слова Рогозина в распространенном во вторник сообщении Роскосмоса.

Глава госкорпорации отметил, что с болью в сердце воспринял новость о кончине Микрина. "На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее", - подчеркнул Рогозин.

Ранее президент РАН Александр Сергеев сообщил ТАСС о смерти члена президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин, который также являлся заместителем гендиректора - генеральным конструктором Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Позже эту информацию подтвердили ТАСС в РКК "Энергия".

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией. Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
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