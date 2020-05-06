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Интерфакс-АВН

Российские и турецкие военные вдвое увеличили зону патрулирования трассы М-4 в Сирии

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БТР-80 российской военной полиции на трассе М4 Алеппо-Латакия
БТР-80 российской военной полиции на трассе М4 Алеппо-Латакия.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Новиков

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Очередное патрулирование провели военные РФ и Турции на участке стратегически важной трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию, сообщает во вторник российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"В соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турецкой республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в городе Москве, 5 мая 2020 года состоялось очередное, восьмое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - говорится в сообщении центра.

"Протяженность маршрута была увеличена в два раза", - заявили российские военные.

В российском Центре примирения сообщили, что к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр".

Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.

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