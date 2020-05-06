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Интерфакс-АВН

"Иркут" сообщил о кончине замгендиректора Виноградова

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Изготовление фюзеляжей среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Иркутск, 26.02.2019
Изготовление фюзеляжей среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Иркутск, 26.02.2019.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) сообщило о смерти замгендиректора по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игоря Виноградова.

Согласно сообщению, Виноградов скончался 4 мая "после непродолжительной болезни". По данным источника газеты "РБК" в компании, топ-менеджер в субботу, 2 мая, был госпитализирован с пневмонией.

Виноградов "внес огромный личный вклад" в сертификацию самолета SSJ-100 по российским и европейским нормам, говорится в сообщении "Иркута". В последние годы он принимал активное участие в сертификации самолета МС-21.

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Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ИРКУТ НПК
Проекты
МС-21
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1 комментарий
№1
06.05.2020 04:55
Угу, "пневмонией", мой шеф до сих пор от этой "пневмонии" кашляет, а я водку жру как не в себя второй месяц после неё, что бы добить спецэффекты вроде отита.

Вирусоборцы, одна показуха долбаная и ходи как чумной лекарь в дятломаске.
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