"Иркут" сообщил о кончине замгендиректора Виноградова

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) сообщило о смерти замгендиректора по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игоря Виноградова.

Согласно сообщению, Виноградов скончался 4 мая "после непродолжительной болезни". По данным источника газеты "РБК" в компании, топ-менеджер в субботу, 2 мая, был госпитализирован с пневмонией.

Виноградов "внес огромный личный вклад" в сертификацию самолета SSJ-100 по российским и европейским нормам, говорится в сообщении "Иркута". В последние годы он принимал активное участие в сертификации самолета МС-21.