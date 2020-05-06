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Российская газета

Почти 600 самолетов и вертолетов примут участие в парадах 9 мая

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Источник изображения: rg.ru

В авиационных парадах, которые в День Победы пройдут во многих городах России, планируется задействовать 597 летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.


"В рамках проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, спланирован пролет парадного строя авиации в 47 городах, в том числе во всех городах-героях на территории Российской Федерации и в пунктах дислокации авиационных частей", - заявили в ведомстве.

Самое крупное праздничное авиашоу военные готовят Москве. По словам заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Дронова, к нему собираются привлечь экипажи 75 воздушных судов (по числу юбилейных лет), включая звено истребителей пятого поколения Су-57. Проход этих и других самолетов и вертолетов над Красной площадью жители столицы могли наблюдать в минувший понедельник, во время тренировки воздушного парада.

Позже Дронов уточнил, что праздничный показ авиатехники в Москве для части экипажей завершится пролетом над Поклонной горой. Другие летчики будут еще задействованы на авиапарадах в других городах России. В частности, в Вологде, Туле, Твери, Самаре и Казани. По данным Минобороны, только в Западном военном округе такие воздушные шоу в честь 75-летия Победы должны состояться в 12 городах на территории ЗВО - Санкт-Петербурге, Курске, Орле, Воронеже, Белгороде, Вологде, Ярославле, Нижним Новгороде, Смоленске, Вязьме, Острове и Калининграде.

Над Петропавловском-Камчатским в День Победы должны пролететь звенья сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 и противолодочных самолётов Ил-38Н. Пройти над городом их экипажи собираются на высоте около 300 метров и скоростях от 250 до 700 км/ч.

Над центром Екатеринбурга в День Победы должны появиться 22 воздушных судна, в том числе высотные перехватчики МиГ-31, новейшие тактические бомбардировщики Су-34, воздушные разведчики Су-24 МР, вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, а также военно-транспортные Ан-26, Ан-12.

Демонстрационный полет военной авиационной техники над Ростовом-на-Дону откроют экипажи вертолетов. В парадный строй в День Победы войдут самолеты военно-транспортной авиации Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, штурмовики Су-25СМ3, а также вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-26, Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35М и Ка-52 "Аллигатор".

Во время тренировки авиапарада над столицей Дона эта техника шла на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час с интервалом в 50 метров между лопастями вертолетов. Самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации летели на высоте 250-300 м со скоростью около 600 км/час. Воздушные суда военно-транспортной авиации - на высоте 300 м со скоростью 500-600 км/час. Такая высота и такая скорость не только придают воздушному параду красоту, но и гарантируют безопасность пролета военной авиатехники.

Напомним, что в прошлом году воздушную часть парада 9 Мая в столице России из-за плохой погоды пришлось отменить. В празднование 75-й годовщины Великой Победы вмешалась пандемия коронавируса.

Президент России Владимир Путин объявил, что запланированные торжества - парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка" - состоятся, когда ситуация с заболеванием станет безопасной, прежде всего для ветеранов.

Однако Верховный главнокомандующий не отменял авиапарады и праздничные салюты в честь Дня Победы.

"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", - заявил президент.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
L-410
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Ан-26
Ил-38
Ка-52
Ми-24
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Ми-28Н
Ми-35
Ми-35М
Ми-8
Ми-8АМТ
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