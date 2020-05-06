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Военное обозрение

Названа причина, по которой у истребителей Rafale не будет новых шансов на индийском рынке

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Источник изображения: topwar.ru

В СМИ Китая вышел материал, который посвящён переносу срока поставок французских истребителей Rafale. Автор напоминает, что в Нью-Дели заключили контракт с Францией на поставку 36 истребителей, первая четвёрка которых должна была прибыть в Индию до конца апреля текущего года.

В издании Sohu выражается недоумение по поводу того, как можно было заключать такой контракт, который предполагает покупку самолётов по цене примерно в 218 млн евро за единицу. Да, в эту сумму входит обучение индийских лётчиков, поставки вооружений, техническое обслуживание, но в любом случае это очень дорого.

Из материала:

В Индии теперь разочарованы французским «чудо-истребителем», его ценой. Всё это переросло в большой скандал. Действительно, правительству Нарендры Моди сложно объяснить, как можно было приобрести 36 Dassault Rafale по 218 млн евро за единицу. Это в два с лишним раза выше той цены, по которой американцы продают F-35 своим союзникам.

Ранее «Военное обозрение» сообщало, что Индия уже после подписания контракта вдруг обратилась к Франции с просьбой о снижении стоимости закупаемых самолётов.

В то же время в Индии всё ещё не решили, какие самолёты приобретать (за вычетом 36-ти «Рафалей) для обновления своих ВВС 114-ю новейшими истребителями. Когда в Нью-Дели выставили очередные требования, из тендера, в котором участвуют российские Су-35 и МиГ-35, вышел шведский производитель самолётов Saab Jas 39 Gripen. Шведы тогда заявили, что не могут оставаться в тендере при изменённых требованиях на фоне неизменённого финансирования будущего контракта. Однако спустя некоторое время шведская компания в тендер вернулась. При этом пока нет официальных данных относительно того, что послужило причиной возвращения.

Тем временем, в Индии действительно активно обсуждается уже подписанный контракт с французами. Основные претензии – к правительству страны, которое согласилось на покупку «Рафалей», теперь называемых «золотыми» из-за их невероятно высокой цены для индийского бюджета. Однако факт коррупционной составляющей в сделке пока никто доказать не смог. В то же время, как считается, у Rafale больше не будет новых шансов на индийском рынке (кроме 36 законтрактованных), если Франция не снизить цену, причём существенно. Основная причина - та самая цена, которая на данный момент очень велика.

На этом фоне индийские аналитики считают, что высоки шансы на приобретение российских истребителей МиГ-35. Заявлено,что они будут обходиться по цене менее 50 млн долларов за единицу.

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