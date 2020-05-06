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Известия.ru

Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Авиалайнер «Сухой Суперджет 100» совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, самолет вылетел из Москвы в Самару, однако после взлета, по предварительным данным, отказал левый двигатель.

«Экипаж принял решение о возвращении. В 07:16 он совершил экстренную посадку в штатном режиме», - сказал представитель экстренных служб.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее, 30 марта, в Шереметьево благополучно приземлился самолет рейса 1741 Сочи–Москва, после того как в нем сработал датчик неисправности левого двигателя.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
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