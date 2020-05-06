Израильская авиация наносит удары уже и по северным территориям Сирии

Источник изображения: ВВС ЦАХАЛ

Израильская авиация бомбит уже не только те сирийские территории, которые прилегают к израильским границам или находятся в центральной части САР, но и те, которые расположены на севере Сирии.

Так называемая Сирийская обсерватория по правам человека, главный офис которой, как известно, располагается в британской столице, сообщает, что атакован объект, находящийся в провинции Алеппо. В материале говорится о том, что авиация наносила удар по складу с оружием и боеприпасами, на территории которого находились иранские военные.

В информационном агентстве SANA говорится о том, что атаку осуществляли ВВС ЦАХАЛ. При этом пока нет сообщений о том, входили ли средства израильской боевой авиации в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики или воспользовались, например, воздушным пространством Ливана.

Другие источники сообщают, что целью для израильской атаки стал научно-исследовательский центр, в котором «разрабатывались вооружения, запрещённые международными конвенциями».

Упомянутая выше Сирийская обсерватория по правам человека добавляет, что израильские ВВС нанесли удар и по восточной части Сирии. Как минимум три взрыва после авианалёта были слышны в районе Аль-Маядина в провинции Дейр-эз-Зор. Утверждается, что этот авианалёт своей целью ставил уничтожение группы вооружённых представителей «Хизбаллы».

В сирийских СМИ заявлено, что средства ПВО САР «отразили воздушную атаку ВВС Израиля». В сообщении говорится, что ракеты, выпущенные по территории провинции Алеппо, были перехвачены. О том, какие именно зенитные ракетные комплексы (ЗРК) при этом были использованы, не уточняется.

Авианалёты израильской авиации на Сирию в последнее время участились. С 20 апреля это уже как минимум пятый авианалёт на Сирию ВВС ЦАХАЛ. Так, 1 мая израильская боевая авиация атаковала объекты в провинциях Хомс и Кунейтра. В одном из этих случаев использовались ударные вертолёты. Наносить удар по израильской авиации сирийские расчёты ПВО не стали, ограничившись заявлениями о "перехвате ракет".