Дорога к новой Великой Победе

Либеральная «пятая колонна» толкает Россию в очередную гражданскую войну

Пандемия создает базу для социальных потрясений. Причем во всех ключевых аспектах – идейном, экономическом, политическом и даже силовом. В большей мере социально-политическая напряженность возрастет в странах западной цивилизации и, к великому сожалению, в РФ. Причина проста – Россия, как и сто лет назад, сегодня выступает «слабым звеном цепи империализма».

Самое слабое звено

В разрушении России или установлении над ней безраздельного контроля жизненно заинтересованы ведущие глобальные силы, намеренные разрешить свои проблемы созданием нового мирового порядка. В этих условиях важно понять, как будет развиваться ситуация у нас дома при самом неблагоприятном варианте – военном развитии ситуации. Речь идет об анализе вероятного характера новой гражданской войны в РФ.

Прежде всего угрожаемого периода, характерного для «классических войн», ждать не стоит. Гражданская разразится непосредственно из «цветной революции». Переход от мирных форм протеста к вооруженному противостоянию с властью станет началом внутренней междоусобицы. То есть на первом этапе основным содержанием возможной гражданской войны XXI века будет вооруженное противостояние двух группировок, которых сообразно их месту в структуре общества и политическим пристрастиям можно назвать лжеимперскими «бюрократами» и «либералами».

Лжеимперцы против «либералов»

С началом этого этапа федеральная власть в целом и ее отдельные представители подвергнутся беспрецедентному иностранному давлению. Их личные счета в банках и собственность за рубежом арестуют. Окажутся замороженными российские зарубежные активы. Иностранная поддержка прозападной оппозиции оружием и деньгами будет обеспечена в полной мере.

Основные события могут развернуться в мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге, а также в крупных населенных пунктах, где у власти окажутся представители либерально-западнических кругов. Периферия, вероятнее всего, предпочтет оставаться относительно нейтральной. Продолжительность и исход этого этапа определятся живучестью и решимостью действующей власти. Представим, что «бюрократическая» группировка лжеимперцев, занимая господствующее положение во власти, с самого начала вооруженного противостояния окажется достаточно устойчивой к иностранному давлению (в частности, ее персоналии будут готовы пожертвовать своими зарубежными активами ради сохранения власти в стране) и решительной настолько, чтобы пойти на физическое устранение всех ведущих лидеров либерально-западнической оппозиции. Допустим, что псевдоимперская бюрократия в полном объеме применит оружие для подавления сопротивления формирований противника. То неизбежно будут незаконные военизированные формирования, создаваемые по региональному, идеологическому, этническому или религиозному признакам как из местных граждан, так и из иностранных наемников. А также отряды иностранных ЧВК, сил специальных операций и спецслужб, действующих на территории РФ. Тогда главные силы западников ждет разгром. Сопротивление в отдельных регионах еще будет продолжаться, но то уже агония, знаменующая наступление завершающего этапа гражданской войны и построения послевоенного порядка в стране.

“ Ключевым условием начала гражданской войны является сохранение влияния в политике и экономике страны либеральной «пятой колонны», ведущей дело к «цветной революции» ”

При таком развитии ситуации в РФ воцарится жесткий авторитарный режим с конституционным закреплением безальтернативного господства правящей элиты. Конечно же, при существенном сокращении прав остальных слоев населения и фактически полном исключении из общественной жизни реальных альтернативных политических сил.

В случае же неудачи (или нерешительности) действующая власть будет постепенно терять контроль над силовыми структурами, утрачивая способность к сопротивлению. При этом в противостояние постепенно втянутся более широкие слои населения. Практически не останется нейтральных в политически активном населении страны.

Судя по характеру деятельности нынешней власти нынче, вероятность, что она окажется способной на решительное подавление либерально-западнической оппозиции, крайне невелика. Поэтому надо полагать, что наиболее вероятным исходом начального периода гражданской войны станет утрата «бюрократической» группировкой господствующего положения в политике РФ. Следствием этого будет ее неизбежный распад. Значительная часть сторонников «бюрократической» группировки, особенно владельцы крупных состояний, переориентируется на «либералов», переметнется в их стан, рассчитывая на прощение. Некоторые примкнут к лагерю реальной патриотической оппозиции – перейдут в формирующуюся «патриотическую» группировку. Однако основная часть «бюрократов», вероятнее всего, постарается бежать из страны или остаться в стороне от происходящих процессов.

При деградации формальной власти в стране пойдет интенсивный процесс самоорганизации реальной патриотической оппозиции и наращивания численности ее сторонников: «патриотическая» группировка станет постепенно превращаться в реальную силу гражданской войны. Прогрессировать такой процесс будет в значительной мере по периферии, где интенсивного противодействия как со стороны действующей власти, так и со стороны «либералов», сосредоточивших свои усилия в столице и крупных городах, не ожидается.

Силовые структуры государства (прежде всего Вооруженные силы) в условиях утраты политического руководства со стороны формальной власти начнут искать политическую силу, которая в наибольшей мере отражала бы их интересы и могла бы стать новой властью в стране. При этом значительная часть среднего и младшего командного и рядового состава будет симпатизировать реальной патриотической оппозиции – формирующейся «патриотической» группировке. Таким образом, наиболее вероятным итогом начального периода гражданской войны окажется уход с политической арены «бюрократов» и захват доминирующего положения в политическом спектре «либералами-западниками». Они сформируют и «временное правительство», которое быстренько признает Запад. Однако полноценной власти в стране они еще иметь не будут. Над ВС РФ и другими силовыми структурами у них полноценного контроля не окажется, даже если они поменяют их высшее руководство. Не будет обеспечен контроль и над экономикой. По-прежнему у них полностью будет отсутствовать идеологическая основа власти. Население это «правительство» в значительной мере воспримет как незаконное, захватившее власть в результате госпереворота. Длительность начального периода гражданской войны скорее всего будет невелика: от двух недель до двух – двух с половиной месяцев.

И либералы в пыльных шлемах

Затем начнется основной период гражданской войны. Первый этап, исходя из вероятной ситуации в стране и содержания социально-политических процессов, целесообразно назвать «Либеральным наступлением».

Либеральное «правительство», желая как можно быстрее упрочить свое положение, примется искать иностранную поддержку, естественно, сдавая национальные интересы. Это вызовет всплеск протестных настроений в народе, который быстренько вспомнит горбачевско-ельцинские времена. Особенно сильным неприятие «либеральной» власти будет в силовых структурах, прежде всего среди среднего и отчасти младшего офицерского состава. Ведь для большинства из них разрушение ВС означает в значительной мере крах жизненных перспектив. Либеральное «правительство» на фоне разрушительных для Российской армии и силовых структур начнет активно поощрять региональный сепаратизм.

В условиях распада лжеимперской «бюрократической» группировки единственной силой, яро нацеленной на сохранение и возрождение страны, останется политическая группировка, сформированная из политических партий и движений несистемной оппозиции национал-патриотической и коммунистической ориентации. Очевидный общий кризис государственности подтолкнет наиболее зрелые из них к консолидации, невзирая на идеологические расхождения (другие окажутся на «обочине истории»). Исходя из политических целей и идейной ориентации вновь формирующейся политической силы ее справедливо назвать «Патриотической группировкой». В этот период начнут появляться реальные лидеры – люди, которые в критической ситуации, имея достаточный интеллектуальный, волевой и организационный потенциал, смогут взять на себя управление протестными массами на местах. Окончательное оформление «Патриотической группировки» состоится после создания некоего общероссийского органа управления, которому на определенной (причем достаточно большой) части территории РФ будут подчиняться местные формирования партий и движений национал-патриотической и коммунистической ориентации. На эти силы начнут ориентироваться формирования ВС и других силовых структур.

Ключевым моментом, определяющим дальнейшее развитие ситуации, становится сохранение целостности управления стратегическими ядерными силами страны и их дееспособности в условиях, когда либеральное «правительство» предпримет шаги к нейтрализации российского ядерного потенциала. Ради чего? В интересах создания благоприятных условий для ввода иностранных войск на нашу территорию. В решении этой задачи исключительное значение будет иметь осознание своей роли в этих исторических событиях офицеров, генералов и адмиралов ВС РФ, проходящих службу в стратегических ядерных силах (СЯС) и в системе командования ими. Прежде всего в центральном звене управления. Сохранение боеспособности СЯС исключит масштабную военную интервенцию против нашей страны. Однако надо понимать, что долго сопротивляться давлению захвативших власть в стране «либералов» они не смогут. Речь может идти о двух-трех месяцах, максимум полугоде.

В ходе этого этапа окончательно оформится новое противостояние «либералов» и «патриотов». В целом продолжительность такого периода смуты определится двумя факторами: временем, необходимым на возникновение способной к сопротивлению «Патриотической группировки», и временем, потребным на нейтрализацию российских СЯС и организацию иностранной военной интервенции. Речь может идти о двух – четырех месяцах.

Если темпы формирования патриотической оппозиции окажутся достаточно высокими, то гражданская война перейдет ко второму этапу – вооруженного противоборства «патриотов» против «либералов». В противном случае следует ожидать перехода к этапу борьбы против иностранной интервенции, в котором у народов РФ шансов на успех маловато.

Второй этап основного периода гражданской войны будет состоять в борьбе за господство в столичном регионе. «Патриоты», двигаясь с периферии, начнут решать задачу взятия под контроль Москвы и создания там общероссийского политического органа управления – Правительства народного доверия. Поэтому такой период будет правильно назвать «Борьбой за столицу». Исходя из вероятной социально-политической ситуации в столичном регионе и соотношения сил сторон победа с большой вероятностью останется за «патриотами», причем в относительно короткие сроки – до месяца, может, несколько больше. После чего борьба сместится в регионы, куда отойдет основная часть вооруженных формирований «либералов».

Борьба за регионы

Поэтому третий этап основного периода гражданской войны будет по своему содержанию «Борьбой на регионы». Основу вооруженной силы «либералов», помимо упомянутых выше иррегулярных формирований, может составить некоторая часть соединений и частей ВС РФ, перешедших на их сторону. Учитывая, что симпатии населения будут в большей мере на стороне «патриотов», чем «либералов», у последних шансов на успех практически не останется. Поэтому в ходе противоборства западники будут стремиться создать условия для иностранной военной интервенции путем нейтрализации российских СЯС. При этом исключительное значение для «либералов» будет иметь сепаратизм регионов, который они начнут поощрять в максимальной мере.

В случае если им удастся захватить тактическое ЯО, они пойдут на его применение против войск «патриотов», невзирая на потери среди мирного населения. Учитывая состав сил сторон, характер вооруженной борьбы на этом этапе напомнит вооруженное противостояние в Сирии или Ливии, когда против регулярных войск законного правительства действовали иррегулярные формирования, поддерживаемые из-за рубежа. Отсутствие сопоставимой с «патриотами» социальной базы определяет относительную скоротечность этого этапа. Разгром «либералов» с утратой их способности к организованному сопротивлению в масштабах страны наступит относительно быстро – от двух-трех месяцев до полугода. Это будет означать завершение основного периода гражданской войны.

Финал смуты

Утратив возможность организованного противоборства во всероссийском масштабе, остатки «либералов» продолжат оказывать очаговое сопротивление в регионах, добиваясь их отделения от РФ. Гражданская война распадется на ограниченные внутренние вооруженные конфликты. Начнется завершающий период гражданской войны. Основу сил сопротивления «либералов» составят вооруженные формирования партизанского типа, преследующие цели отложения от страны отдельных регионов. Их главной идейной основой станет либеральный национализм. Поэтому по продолжительности он, вероятнее всего, окажется достаточно длительным – до нескольких лет.

Вероятность иностранной военной интервенции на этом этапе минимальна – новая российская власть скорее всего жестко заявит о решимости применить ядерное оружие для обеспечения безопасности страны. Финалом станет очевидный разгром остатков «либералов». Так завершится собственно гражданская война и наступит период установления послевоенного мира в стране.

В случае неблагоприятного развития ситуации в ходе первых этапов основного периода гражданской войны иностранная военная интервенция станет практически неизбежной. Партизанское движение при отсутствии внешней поддержки будет достаточно быстро и жестоко подавлено (средства противопартизанской борьбы на Западе со времен Второй мировой и вьетнамской войн шагнули далеко вперед. – Прим. ред.).

То есть если дело дойдет до иностранной военной оккупации, наша страна неизбежно исчезнет с карты мира, а вслед за ней и русский народ как таковой.

В целом гражданская война в РФ может продлиться несколько лет, из которых самым жестким противоборством будет отличаться первый год. Исход такого конфликта: либо гибель страны, либо ее возрождение на новой концептуальной основе. Вероятности этих исходов при существующих тенденциях примерно равноценны.

Ключевым условием начала гражданской войны у нас является сохранение влиятельного положения в политике и экономике страны либеральной «пятой колонны», ведущей дело к «цветной революции». Это, как вы понимаете, вовсе не Навальный, а люди, облеченные властью, владеющие крупными корпорациями и банками, сидящие в высшем эшелоне управления экономикой. К сожалению, сегодня можно констатировать, что нынешняя власть не готова очиститься от этой разрушительной силы и отказаться от губительного для страны либерального экономического курса. Поэтому вероятность того, что дело у нас дойдет до гражданской войны, весьма велика. В связи с чем и можно заявить, что будущее России сегодня в руках офицеров ВС РФ и реальной патриотической оппозиции. Они это должны очень хорошо понимать!

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (830) за 5 мая 2020 года