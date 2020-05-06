Как вернуть себе Победу?

Путь к нормальности – экономика

К 75-летию Великой Победы ее плоды утеряны сменявшими друг друга и в целом вырождающимися поколениями руководителей нашей страны. Уже давно понятно, что 9 мая 2019 года будет последним полноценным юбилеем, после которого Победа советского народа в Великой Отечественной войне окончательно станет историческим событием. Однако сегодня все очевиднее, что пораженное коронабесием государство выдернет из общества и эту «скрепу» (вслед за Пасхой и переносом голосования о поправках в Конституцию со дня 150-летнего юбилея Владимира Ленина).

Чтобы оздоровить государство и общество и вернуть нам Победу в условиях уже начавшейся глобальной депрессии, необходимо прежде всего разгрести либеральную грязь в социально-экономической сфере, перейти от политики разграбления советского наследства к политике созидания наследия собственного.

Главное право человека

Государство обязано прежде всего реализовать главное право человека – на жизнь. В экономике это означает гарантирование реального, а не заниженного примерно вдвое, как сейчас, прожиточного минимума всем россиянам. Никакой разговор о будущем, патриотизме и ответственности за судьбу Отечества не имеет смысла, пока государство будет продолжать публично и демонстративно отрицать право граждан на жизнь и относиться к ним хуже, чем во время войны относилось к пленным фашистам (калорийность лагерных пайков той поры примерно соответствовала калорийности нынешнего прожиточного минимума, но паек гарантировали всем военнопленным, а прожиточный минимум – только пенсионерам, и то не всем, и легально занятым полный рабочий день).

Это потребует увеличения годовых расходов бюджетов всех уровней примерно на триллион рублей за счет бюджетных резервов (на 1 апреля, по отчету Минфина, запасено 15,9 триллиона рублей), роста эффективности бюджета, конфискации коррупционных состояний. Основная часть этих средств вернется в бюджеты в виде налоговых поступлений от увеличения деловой активности.

“ Коррупцию госслужащих следует рассматривать как преступление против государства ”

Отдельная статья экономики – отказ от людоедской монетизации льгот, «подарившей» монополистам сверхприбыли за счет сокращения гарантий гражданам при росте бюджетных расходов (натуральные льготы намного экономичнее выплат компенсаций, так как их получают только нуждающиеся. Без них нельзя гарантировать реальный прожиточный минимум, денежное выражение которого зависит от состояния здоровья человека и транспортной обеспеченности места его проживания).

Гарантирование реального прожиточного (а семьям с детьми – социального) минимума, дифференцированного в зависимости от цен, природно-климатических и транспортных условий при обеспечении одинаковых социальных стандартов и в целом условий жизни в качестве главной социальной задачи государства даст объективное основание политике межбюджетных отношений, позволит прекратить хаос и коррупцию в ней (сейчас регионы получают помощь по принципу «средней температуры по больнице» – приближения к среднероссийскому уровню, оторванному от любых объективных критериев).

Чтобы регионы не завышали прожиточный минимум ради дополнительной федеральной помощи, надо установить, что бюджеты регионов, дотируемые федеральным бюджетом на 50 и более процентов, должны полностью управляться представителями Минфина России. Эта доля должна повышаться по мере укрепления региональных финансов.

Модернизируем инфраструктуру и «вторую беду» России

И главное в этом – смена вектора общественного движения: переход от системного разграбления России и комплексного уничтожения русской цивилизации в интересах глобальных спекулянтов к созиданию и прогрессу в ее собственных интересах.

Ключ к этому – комплексная модернизация технологической инфраструктуры (прежде всего ЖКХ и автодорог) на основе прорывных технологий завтрашнего дня. Единственный способ попасть в будущее – начать его создание сегодня.

Модернизация инфраструктуры преобразит Россию, качественно улучшит деловой климат кардинальным снижением издержек экономики и расходов граждан, созданием огромного внутреннего спроса и усилением трудовой мотивации.

Это едва ли не единственная хозяйственная сфера, защищающая государство от недобросовестной конкуренции с частным бизнесом, так как развитие нецифровой инфраструктуры в силу ее природы (вкладывает один, а результат достается всем) принципиально непосильно частнику.

Источник средств для обновления технологической инфраструктуры – накопленные (похоже, для грядущей либеральной террористической диктатуры) избыточные резервы государства (безопасно для валютной стабильности можно использовать более 250 миллиардов долларов и все рублевые бюджетные резервы, кроме кассового резерва 300 миллиардов рублей), а в части проектов гарантированной доходности (например, модернизации ЖКХ крупных, средних и богатых малых городов) – за счет накопительных пенсионных взносов. Другой источник средств для этого – повышение эффективности экономики (от удешевления кредитов до конфискации состояний коррупционеров).

Чтобы направленные на модернизацию средства не ушли на спекулятивные рынки (как это случилось в августе-сентябре 1992 года при фактическом отсутствии российской государственности), надо поставить предел финансовым спекуляциям.

Все развитые крупные страны ограничивали их по достижении уровня зрелости финсистем, соответствующих современному российскому. Крупные экономики, например, Латинской Америки, не сделавшие этого, не получили шанса стать развитыми. Из моделей такого ограничения, применявшихся Западной Европой (до 80-х годов ХХ века включительно), США (до 1999-го), Японией (до 2000-го) и Китаем (применяет их и сейчас), наиболее функциональна японская модель регулирования структуры банковских активов. Спекуляции каждого банка не ограничены прямо, но на каждую направленную на покупку, например, иностранной валюты тысячу иен банк обязан направить определенные суммы на покупку долгосрочных ценных госбумаг, кредитование реального сектора и населения.

Надо восстановить контроль за трансграничным движением капиталов, не мешающий реальному сектору, и ввести налог на спекулятивный капитал, в 1997–1999 годах спасший Чили и Малайзию (10 процентов от суммы выводимых из страны капиталов в течение года после их ввода в страну).

Ограничение финансовых спекуляций в сочетании с необходимым изменением структуры банковских резервов позволит резко удешевить кредиты для реального сектора, ремонетизировав его (сейчас огромная часть денежной массы «заперта» в спекулятивных операциях, прежде всего банков), перейти от грабительского и блокирующего развитие кредитования под залоги к стимулирующему развитие кредитования под проекты.

Для перехода от стабилизации к развитию следует выпускать рубли в обращение в зависимости не от объема валюты, который позволили получить наши глобальные конкуренты, а по формируемой государством потребности экономики (надо сделать рубль не спекулятивной, как сейчас, а инвестиционной валютой – подобно валютам развитых и успешно развивающихся стран). Это требует отказа от колониальных норм «Вашингтонского консенсуса».

Пора веревочке свиваться в петлю

Чтобы направленные на модернизацию средства не были разворованы, необходимо ограничить коррупцию и лишить ее системного характера (при котором стратегические решения могут приниматься на основе коррупционных мотиваций). Для запуска механизма очищения даже глубоко погрязших в коррупции элементов госуправления необходимо:

установить (по примеру Италии), что взяткодатель при сотрудничестве со следствием и судом полностью освобождается от ответственности (за все ответ должен держать организатор коррупции – чиновник и лишает жертв коррупции стимулов его защищать), так разрушим круговую поруку;

ввести (по примеру США) полную конфискацию даже добросовестно приобретенных активов (кроме необходимого для скромной жизни) членов семей преступников (включая коррупционеров: коррупция власти всегда связана с мафией), не сотрудничающих со следствием и судом;

перевести госуправление и управление крупными сотрудничающими с государством компаниями на систему электронного (на основе российского программного обеспечения) принятия решений. Оно дает возможность мгновенного принятия решений и урегулирования споров, но главное – позволяет осуществлять незаметный для проверяемого сквозной контроль;

установить, что осужденный за коррупционное преступление навсегда лишается права занимать любые государственные и руководящие должности, избираться в депутаты всех уровней, вести юридическую деятельность и преподавать общественные науки.

При несовпадении официальных доходов и расходов в семьях чиновников следует ввести принцип «презумпции виновности», для коррупционных преступлений отменить срок давности, считать соучастниками преступления, несущими полную ответственность, руководителей аффилированных с взяткополучателем фирм (они освобождаются от ответственности при условии сотрудничества со следствием и судом), а также установить двойную по отношению к существующему законодательству ответственность для госслужащих – членов организованных преступных (в том числе коррупционных) сообществ.

Пора обязать всех чиновников (начиная с заместителей руководителей департамента федерального ведомства и выше) и политиков обосновать источники крупных средств и имущества, приобретенного их семьями после 1991 года. Не сделавшие этого должны быть пожизненно лишены права замещать государственные и руководящие должности, избираться депутатами, вести юридическую деятельность и преподавать общественные науки.

Государственную политику следует основывать на том, что гуманизм к коррупционерам (как и к другим преступникам) оборачивается чудовищной жестокостью по отношению к их жертвам. Поэтому надо рассматривать коррупцию госслужащих как преступление против государства и отменить средневековую практику, дающую коррупционеру возможность откупиться от наказания за доказанную взятку за счет других взяток, не выявленных следствием.

Произвол монополий – на свалку истории

Чтобы направленные на модернизацию средства не привели к взвинчиванию монополистами цен и вместо решения содержательных задач не стали средством обогащения (как произошло при стимулировании спроса на жилье в нацпроекте «Доступное жилье»), необходимо ограничить произвол монополий. Для этого:

превратить в экономической сфере Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по полномочиям в аналог КГБ;

обеспечить прозрачность структуры цен естественных монополий и фирм, подозреваемых в злоупотреблении монопольным положением (при сохранении коммерческой тайны в случае необходимости и отсутствии злоупотреблений);

при резком колебании цены предоставить ФАС право сначала возвратить ее на прежний уровень и лишь потом начать расследование обоснованности ее изменения. Отказ продавать продукцию по «старым» тарифам расценивать (по примеру Германии) как уголовное преступление;

обеспечить российским производителям свободный доступ на рынки городов, при необходимости применять силовые структуры и проводить спецоперации для расширения свободной конкуренции;

запретить (по примеру Италии до 2005 года) создание сетевых универсамов везде, где могут работать обычные магазины;

заморозить на три года тарифы на продукцию и услуги естественных монополий, ЖКХ, городского транспорта, провести анализ их издержек. За счет сокращения воровства, применения передовых технологий и повышения качества управления в течение года снизить тарифы на услуги ЖКХ не менее чем на 20 процентов, а тарифы на электроэнергию и газ – не менее чем на 10 процентов;

не допускать использования права интеллектуальной собственности для прикрытия злоупотребления монопольным положением.

Россия должна работать

Чтобы направленные на модернизацию средства привели к росту деловой активности России, следует вести разумную политику протекционизма (хотя бы как в Евросоюзе). Сохранение и тем более создание новых рабочих мест возможно только при их комплексной защите. После обострения глобального кризиса в 2008–2009 годах и вплоть до украинской катастрофы РФ оставалась единственным членом G20, не усиливавшим протекционистской защиты своей экономики.

Следует также обязать всех чиновников в служебных целях всегда пользоваться только отечественной техникой, когда она есть, запретить за счет бюджета импорт любой продукции, аналоги которой производятся в России.

До преодоления произвола монополий и создания развитой конкурентной среды слабость рыночных стимулов вынуждает сочетать протекционизм с принуждением предприятий к технологическому прогрессу цивилизованными (через стандарты), а при непонимании и административными методами.

При необходимости увеличить число занятых или создать производства товаров, которые в мире выпускаются менее чем тремя независимыми производителями (что является сегодня категорическим требованием безопасности), и нежелании частного бизнеса заниматься этим следует учреждать госпредприятия (в случае их нестратегического характера – с последующей приватизацией).

Для развития конкуренции, стимулирования инноваций и преодоления безработицы необходимо освобождение предпринимательства. Принадлежащие гражданам России и не имеющие значимых финансовых обязательств перед иностранными юридическими и физическими лицами предприятия менее чем с 20 работниками (в сельском хозяйстве – менее чем с 50 занятыми), не занимающиеся консультациями, внешней торговлей, перепродажей, финансовыми спекуляциями (либо получающие годовой доход ниже определенного уровня), должны на пять лет полностью освобождаться от всех налогов и обязательных платежей. Для территорий с дефицитом населения такое освобождение должно действовать все время сохранения этого дефицита и еще пять лет после его преодоления, для территорий Крайнего Севера, Дальнего Востока, Забайкалья и Восточной Сибири (кроме городов с населением 100 тысяч человек и более) – бессрочно.

Все нормативные документы, относящиеся к налогообложению и ведению малого и среднего бизнеса, следует переработать, сделав их понятными среднему гражданину, чтобы предприниматель мог вести бухучет самостоятельно, не тратя деньги на бухгалтеров и финансистов.

Надо срочно восстановить единство налогового и бухгалтерского учета, разделенного Налоговым кодексом, что привело к бессмысленному удвоению профильных расходов бизнеса.

Налоги – не оружие массового уничтожения!

Регрессивное обложение оплаты труда (при которой чем человек беднее, тем больше он должен государству) сделало Россию налоговым раем для миллиардеров и адом для остальных. С учетом обязательных соцвзносов и подоходного налога из заработка большинства изымается свыше 33 процентов, что непосильно для людей бедных и тем более нищих (с доходами ниже прожиточного минимума). Запретительно высокая фискальная нагрузка делает миллионы преступниками, лишает их доступа к социальным и пенсионной системам, превращает честность в привилегию имущих, разжигает социальную рознь.

Необходимо отменить регрессивный характер обязательных соцвзносов, при котором бедный платит больше богатого, и установить их совокупную ставку на уровне до 15 процентов фонда оплаты труда, превышающего реальный прожиточный минимум, вне зависимости от величины этой оплаты.

Поскольку более обеспеченные люди могут сильнее влиять на общество, они должны нести большую ответственность, что следует отразить и в налоговой сфере. Поэтому следуя за общемировой практикой, нужно ввести прогрессивное обложение доходов физлиц, отменив налог на доходы ниже трех прожиточных минимумов и введя 20-процентную ставку налога на доходы более 600 тысяч рублей в месяц.

Следует ввести прогрессивное налогообложение имущества и наследства и взимать все штрафы с граждан пропорционально их доходам (как в Финляндии).

Для повышения мобильности населения и смягчения жилищного кризиса ввести (по примеру Франции) налог на пустующее жилье в городах с населением более 50 тысяч человек: первый год налог не взимать, второй год взимать в размере 12,5 процента от расчетного годового арендного дохода, третий год – 25, с четвертого года – 50 процентов.

Деньги есть и вы делитесь

Важнейшим инструментом разрушения представлений общества о законе и справедливости в ходе либеральных реформ (при которых «разрешили лгать и воровать и назвали это демократией и рынком») стала приватизация, разорвавшая народ на чувствующих себя ограбленными и ощущающих себя (даже при отчаянном отрицании этого и даже перед самими собой) ограбившими.

Страна не может жить в разорванном состоянии. Для восстановления целостности общества надо обложить компенсационным налогом в размере разницы между стоимостью продажи и реальной ценой на момент проведения приватизации (британская практика Windfall Taxes – «Непредвиденных доходов») с учетом полученной с этой разницы прибыли и выплаченных дивидендов владельцев пакетов акций крупных приватизированных предприятий более 0,001 процента их капитала (как российских, так и иностранных, юридических и физических лиц). При нехватке средств взимать компенсационный налог пакетами акций этих предприятий по рыночной стоимости. Этим налогом надо облагать и добросовестных приобретателей пакетов акций в силу их естественной обязанности учитывать последствия своих действий.

Ввиду очевидно антироссийского характера ваучерной и залоговой приватизаций необходимо пожизненно лишить крупных выгодоприобретателей и организаторов этих процессов права занимать любые государственные и руководящие должности, избираться депутатами, вести юридическую деятельность и преподавать общественные науки.

Для обеспечения экономического суверенитета необходимо национализировать без компенсаций как бесхозное имущество предприятия, права собственности на которые выведены в офшоры и не будут возвращены в Россию в течение года.

Необходимо (помимо мер по спасению людей после коронабесия) предоставить гражданам, у которых выплаты по кредитам превышают более трети семейного дохода и не имеющим ликвидного имущества (кроме единственного жилья по социальным нормам) для погашения задолженности, право отказываться от них с пожизненным запретом брать кредиты и займы. Чтобы взять кредит после этого, гражданин должен полностью осуществить все невнесенные выплаты с учетом процентов.

Запретить МФО как ростовщические организации. Ограничить максимальную процентную ставку по кредитам и займам четырьмя ставками Банка России.

Даже в самых неблагоприятных обстоятельствах данные меры обеспечат нормализацию общественной жизни в течение первого же года их осуществления и дополнительно ускорят экономический рост на шесть – восемь процентов.

Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (830) за 5 мая 2020 года