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Известия.ru

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после учений

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне.

В том числе на базу прибыли флагман флота ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», передает «Интерфакс».

Кроме того, на внешнем рейде Владивостока авиационные группы противолодочных кораблей обеспечили взлет для перебазирования на наземный аэродром палубных вертолетов Ка-27ПЛ, которые корабли принимали на период учений.

В течение месяца корабли совместно с морской авиацией проводили серию учений по противолодочной и противовоздушной обороне отряда, выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы.

Ранее в апреле сообщалось, что несколько корабельных поисково-ударных групп (КПУГ) Тихоокеанского флота России провели учения по уничтожению атомной подводной лодки условного противника у побережья Камчатки.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Ка-27ПЛ
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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