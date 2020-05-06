Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после учений

Отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне.

В том числе на базу прибыли флагман флота ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», передает «Интерфакс».

Кроме того, на внешнем рейде Владивостока авиационные группы противолодочных кораблей обеспечили взлет для перебазирования на наземный аэродром палубных вертолетов Ка-27ПЛ, которые корабли принимали на период учений.

В течение месяца корабли совместно с морской авиацией проводили серию учений по противолодочной и противовоздушной обороне отряда, выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы.

Ранее в апреле сообщалось, что несколько корабельных поисково-ударных групп (КПУГ) Тихоокеанского флота России провели учения по уничтожению атомной подводной лодки условного противника у побережья Камчатки.