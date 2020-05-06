5 мая отмечается День образования водолазных подразделений Росгвардии РФ

Военнослужащие одной из самых уникальных и опасных специальностей Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник.

Император Александр III своим указом 5 мая 1882 года повелел основать водолазную школу в Кронштадте, где должны были готовить "опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ". Кстати, такая школа была первой в мире.

Водолазы Росгвардии ведут свою летопись с 3 марта 1978 года, когда были образованы морские воинские части внутренних войск МВД СССР.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал "Российской газете", что сегодня водолазные подразделения ведомства решают достаточно широкий круг задач. В частности, они осуществляют противодиверсионное обследование грунта в акваториях, прилегающих к охраняемым объектам. Боевые пловцы осматривают подводную часть гидротехнических сооружений, кораблей и катеров. Они ведут поиск минно-взрывных устройств, участвуют в их уничтожении и обезвреживании. Валерий Грибакин сообщил, что только с начала 2020 года водолазы Росгвардии обследовали 894 437 квадратных метров дна водоемов, 638 подводных объектов, 150 корпусов кораблей, 131 гидротехническое сооружение.

Сталкиваются они и с "эхом войны", которое, к счастью, не прозвучало. Каждый месяц водолазы Росгвардии обнаруживают мины и торпеды времен Великой Отечественной. Только в прошлом году найдено свыше 60 различных боеприпасов того времени.

Разумеется, водолазные подразделения Росгвардии готовятся к участию в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности Керченского моста. Подготовка ведется в учебном центре войск национальной гвардии Российской Федерации в Северобайкальске. Здесь обучают и тренируют специалистов-водолазов не только для морских подразделений Росгвардии, но и для других силовых ведомств страны по основным водолазным квалификациям - "водолаз", "инструктор-водолаз", "старший инструктор-водолаз", "офицер-водолаз" и дополнительным - "водолаз-взрывник", "боевой пловец".

Михаил Фалалеев