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Интерфакс-АВН

Из-за коронавируса досрочно завершен учебный год в вузах Минобороны

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Курсанты
Курсанты.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Учебный год в вузах Минобороны завершен досрочно из-за распространения коронавируса.

27 апреля в Минобороны РФ сообщили, что главой ведомства Сергеем Шойгу на фоне ситуации с коронавирусом принято решение о досрочном завершении учебного года в военных вузах и в довузовских образовательных учреждениях.

"Обучение курсантов и слушателей высших военных учебных заведений Минобороны России по решению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу будет завершено до 5 мая. Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что уже 5 мая у слушателей, курсантов и адъюнктов начнутся каникулы, а днем выпуска офицеров назначили 9 мая.

"Выпуск пройдет в 12 часов по местному времени на территории военных учебных заведений с соблюдением мер безопасности, направленных на предупреждение заноса и распространения новой коронавирусной инфекции. Всего в войска будут направлено более 12,5 тысячи офицеров, в том числе более 10 тысяч молодых лейтенантов", - добавили в Минобороны.

Как сообщалось, во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершился до 30 апреля. Исключение сделано только для тех, кто проходит комплекс карантинных мероприятий.

Согласно последним данным, в Вооруженных силах РФ подтверждено почти 3,2 тыс случаев заболевания коронавирусом среди военнослужащих, курсантов, воспитанников довузовских учреждений и гражданских специалистов.

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1 комментарий
№1
06.05.2020 05:11
Это кому опасен коронавирус? 20-летним шкафам? Им эта холера, пардон, вместо смазки сойдёт. Учиться, учиться, и еще раз учиться!
0
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