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Вестник Мордовии

Более 460 БТР-82А и БТР-82АМ поступят Российскую армию в 2020 году

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Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

В 2020 году в части Российской армии будет поставлено более четырехсот шестидесяти БТР-82А и прошедших модернизацию БТР-82АМ.

Как сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск, закупки предусмотрены в рамках гособоронзаказа.

У бронетранспортеров улучшены возможности по ведению боевых действий, известно, что на них установлена стабилизированная в двух плоскостях 30-мм автоматическая пушка 2А72 с боекомплектом в 300 выстрелов, а также пулемет ПКТ.

Как сообщалось, живучесть модернизированных бронетранспортеров возросла на 20%.

Изнутри броня машины покрыта специальным противоосколочным материалом, а днище имеет новую энергопоглощающую конструкцию с двухуровневой защитой.

Кроме того, установлена современная система пожаротушения.

Машина получила 300-сильный дизельный двигатель, максимальная скорость по шоссе - 85 км/ч. Запас хода - 700 км. Вместимость -10 человек.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А72
БТР-82
БТР-82А
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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