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ТАСС

Роскосмос в теплые месяцы создаст "запас прочности" в графике строительство Восточного

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Директор госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что строительство второй очереди должно быть завершено в 2022 году

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Роскосмос создаст "запас прочности" в графике строительства стартового комплекса под "Ангару" на космодроме Восточный. Об этом написал в понедельник на своей странице в Twitter генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Строительство объектов стартового комплекса тяжелой ракеты "Ангара" идет и в праздничные дни. Надо с максимальной пользой использовать теплые месяцы для обеспечения "запаса прочности" в графике стройки", - написал Рогозин.

Он отметил, что строительство второй очереди должно быть завершено в 2022 году, поскольку с января 2023 года должны начаться автономные, затем комплексные испытания оборудования, чтобы "к осени все было готово к пуску ракеты".

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Ожидается, что в мае число строителей увеличится до 2 тыс. человек.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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