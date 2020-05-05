"В хорошей форме". Глава Пентагона порадовался заболевшим COVID солдатам

МОСКВА, 4 мая/ Радио Sputnik. В Вооруженных силах США выявили коронавирусную инфекцию у менее пяти тысяч военных, рассказал министр обороны США Марк Эспер в ходе онлайн-мероприятия Брукингского института.

цитирует Эспера РИА Новости. "На все двухмиллионные вооруженные силы у нас менее 5 тысяч заразившихся и менее чем 100 госпитализированных. В данный момент мы в очень хорошей форме", –Эспера РИА Новости.

Глава Минобороны США подчеркнул, что влияние пандемии коронавируса на боеготовность страны "было очень низким".

Американские вооруженные силы насчитывают 1,4 миллиона действующих военнослужащих и более 800 тысяч в резерве.

По данным Университета Джона Хопкинса, Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по количеству жертв и заболевших COVID-19. В стране выявлено более одного миллиона ста тысяч зараженных, зафиксировано более 67 тысяч летальных случаев.

Ранее радио Sputnik сообщило, что экс-сотрудник госдепа дал прогноз по ситуации в мире после пандемии коронавируса.