Пентагон опасается снижения военного бюджета США из-за кризиса

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Пентагон обеспокоен тем, что кризис из-за коронавируса приведет к снижению военного бюджета, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Если мы хотим продолжать усиливать боеготовность, проводить изменения, реализовывать национальную оборонную стратегию и так далее, нам нужен реальный рост (оборонного бюджета) на 3-5% в год. Конечно, я обеспокоен, что масштабное вливание средств в экономику со стороны конгресса и исполнительной власти — всего около 3 триллионов долларов — может сбить нас с курса", - сказал Эспер в ходе онлайн-мероприятия Брукингского института.

"Мы также признаем, что у США огромный долг, с которым тоже надо иметь дело. Так что есть обеспокоенность, что это может привести в будущем к тому, что оборонный бюджет будет меньше", - добавил министр.

По его словам, сталкиваясь со "стратегической конкуренцией" Китая и России, Пентагон в сложившейся ситуации должен продолжать модернизировать вооруженные силы.