"Мы обеспокоены". США разглядели "угрозу" от РФ и КНР в период пандемии

МОСКВА, 4 апреля/ Радио Sputnik. Россия и Китай "продолжают агрессию" в отношении США даже в период пандемии, заявил министр обороны США Марк Эспер в ходе онлайн-мероприятия Брукингского института в Вашингтоне.
По его словам, в Вашингтоне "очень хорошо осознают различные угрозы за пределами границ".
На соответствующий вопрос Эспер ответил, что роста "российских провокаций" в США не видят. По его словам, Китай вел себя "более агрессивно", но Россия "настойчиво" обозначала свои геополитические интересы на Ближнем Востоке.
Он добавил, что США "должны быть настороже на передовой", из-за чего Пентагон сохраняет боеготовность и продолжает координировать действия с союзниками и партнерами.
Вечером в понедельник радио Sputnik сообщило, что глава Пентагона порадовался заболевшим COVID солдатам.