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РИА Новости

"Мы обеспокоены". США разглядели "угрозу" от РФ и КНР в период пандемии

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Министр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

МОСКВА, 4 апреля/ Радио Sputnik. Россия и Китай "продолжают агрессию" в отношении США даже в период пандемии, заявил министр обороны США Марк Эспер в ходе онлайн-мероприятия Брукингского института в Вашингтоне.

По его словам, в Вашингтоне "очень хорошо осознают различные угрозы за пределами границ".

"Мы видели, что деятельность Китая в Южно-Китайском море усиливается, Россия продолжает разведку нашего воздушного пространства у берегов Аляски на северной границе. Мы видим, что группировки боевиков действуют в Ираке, террористы действуют от Африки до Ближнего Востока и Афганистана", – приводит РИА Новости его слова.

На соответствующий вопрос Эспер ответил, что роста "российских провокаций" в США не видят. По его словам, Китай вел себя "более агрессивно", но Россия "настойчиво" обозначала свои геополитические интересы на Ближнем Востоке.

"Но в некоторых случаях мы видим, что они несколько отступают. Поскольку на них тоже влияет COVID-19. Об этом не сообщается, и они об этом не сообщают, но мы знаем, что они этим обеспокоены. Мы очень осторожны и внимательно следим за тем, что там происходит", – сказал Эспер.

Он добавил, что США "должны быть настороже на передовой", из-за чего Пентагон сохраняет боеготовность и продолжает координировать действия с союзниками и партнерами.

Вечером в понедельник радио Sputnik сообщило, что глава Пентагона порадовался заболевшим COVID солдатам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Китай
Россия
США
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