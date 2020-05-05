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Разъемные соединения пройдут через прочный корпус и переборки подлодок

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Российские инженеры разработали и предложили кораблестроителям новую технологию бортовых кабельных соединений. Она предназначена для прокладки кабелей с помощью разъемных соединений через герметичную переборку и прочный корпус подводной лодки. Технология обеспечит ускорение постройки и повысит живучесть кораблей, рассказали Mil.Press FlotProm разработчики.

Речь идет о новом устройстве кабельного герметичного перехода на основе разъемного соединения. По словам разработчиков, он обеспечит прокладку кабелей без нарушения герметичности водонепроницаемых конструкций переборки и корпуса корабля.


Герметичный проходной разъем для глубоководной морской техники разработки и производства компании "Би Питрон" в экспозиции предприятия на форуме "Армия-2019".
Источник: Mil.Press FlotProm, Андрей Сергеев

Второе предложение - прокладка трасс внутрикорабельной коммуникационной сети управления КСУ ТС (комплексная система управления техническими средствами корабля) путем объединения разнородных кабельных линий в компактные защищенные электрические кабельные сборки (жгуты), подсоединяемые к герметичным переборочным переходам. Таким образом сокращаются сроки прокладки кабельных трасс, уменьшаются их масса и габариты, что повышает ремонтопригодность и обеспечивает модульный принцип строительства.

Разработчик - компания "Би Питрон", одно из направлений работы которой - создание решений в области бортовых кабельных соединений. Эта концепция стала одной из главных новинок предприятия на форуме "Армия-2019".

Как рассказали изданию в компании, предлагаемое техническое решение позволяет повысить эффективность электромонтажных работ на этапе строительства методом крупномодульной сборки.

Кроме того, способ прокладки кабелей через переборку с помощью герметичных переборочных переходов обеспечивает ее непроницаемость при затоплении отсека на глубинах до километра и при повышении температуры в смежном отсеке до тысячи градусов. Таким образом улучшаются параметры взрывопожаробезопасности объекта, что повышает живучесть и непотопляемость корабля в целом.

Опыт компании по разработке корпусных разъемных гермовводов уже применяется на АПЛ проектов "Ясень" и "Борей".


Характеристики герметичных проходных разъемов для подводных лодок, разработанных компанией "Би Питрон".
Источник: Пресс-служба компании "Би Питрон"

"На основе этой разработки мы совместно с "ОСК-Технологии" участвуем в создании концепции строительства лодок пятого поколения в части, касающейся прокладки кабельных трасс и проведения электромонтажных работ", – подчеркнул глава "Би Питрон" Денис Шевченко.


Как рассказал изданию представитель ЦНИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ, входит в Крыловский центр), решение представляется перспективным, однако его применение зависит от стандартизации, соответственно внедрение может занять несколько лет. При этом в помещениях объектов морской техники может потребоваться дополнительное место в сравнении с классическими решениями на основе кабельных коробок. Также важны такие характеристики кабеля, как гибкость и прочность. Принципиальна также готовность электромонтажных организаций перейти к более современной технологии.

Новый подход к универсальным разъемам может потребовать изменения принципов проектирования, сообщили Mil.Press FlotProm в отделе перспективного проектирование боевых надводных кораблей КГНЦ. Для этого необходимо преодолеть определенный консерватизм конструкторской школы. Концепцию универсальных жгутов конструктор отдела назвал перспективной. В руководстве одной из ведущих электромонтажных организаций, работающей на верфях ОСК, скептично отнеслись к предложенному решению. По мнению собеседника издания, потенциал кабельных сборок может раскрыться только при выходе промышленности на крупносерийное строительство кораблей.

Способ и устройство прокладки кабелей через герметичную переборку запатентованы, рассказали изданию разработчики.

Новый способ и устройство прокладки кабелей через герметичную переборку и прочный корпус подлодки рассмотрели на заседании экспертной группы секции 7 (морское приборостроение и робототехника) научно-технического совета Объединенной судостроительной корпорации 2 июля 2019 года. Экспертная группа ОСК рекомендовала бюро-проектантам рассмотреть технологию. Соответствующие письма уже направлены в КБ.


Совещание представителей ОСК и "Би Питрон" на форуме "Армия-2019".
Источник: Mil.Press FlotProm, Андрей Сергеев

Компания "Би Питрон" более 25 лет занимается разработкой, проектированием кабельных сетей, линий передачи данных, жгутов для всего спектра военной техники и гражданской России и инозаказчиков. Номенклатура продукции – около 3700 наименований, объем производства – до 40-50 тысяч жгутов в год. Также предприятие предлагает решения в области модернизации производств.

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