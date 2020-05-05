Корпорация RAND: эскалация конфликта Россия-НАТО может начаться с территории Беларуси

Американская аналитическая корпорация RAND, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства и вооруженных сил США, в конце апреля опубликовала очередной доклад «Новый подход к контролю над обычными вооружениями в Европе». Работа над документом продолжалась более года и включала участие множества американских и европейских экспертов.

В докладе объемом более 100 страниц проанализирована текущая ситуация в сфере контроля над вооружениями и делается вывод о ее фактическом коллапсе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный еще в 1990 году Советским Союзом, во многом устарел, а его адаптированная версия от 1999 года так и не вступила в силу, что привело к приостановке его выполнения со стороны России в 2007 году.

Не меньше проблем испытывают Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности и Договор по открытому небу. С 2019 года достаточно часто звучат заявления о возможном выходе США из последнего.

Все чаще говорится о необходимости формирования новой договорной базы для контроля над обычными вооружениями в Европе. При этом многие эксперты считают, что действующие правовые акты в этой сфере не смогут послужить основой для будущих договоров, в первую очередь потому, что за последние 30 лет ситуация в сфере военной безопасности существенно изменилась. Значительно снизилось количество обычных вооружений, а их эффективность значительно возросла. Кроме того, многие новые системы оружия не ограничиваются ни одним из договоров.

Авторы доклада предполагают, что основой для новых договоренностей должно стать исключение возможности возникновения крупномасштабного конфликта между НАТО с одной стороны, а также Россией и Беларусью – с другой.

В своем анализе американские эксперты выделили 14 основных возможных факторов стратегической обстановки, которые могут привести к развязыванию войны, а также предложили ограничения и меры контроля по каждому из них, которые могли бы быть включены в новые международные правовые акты. При этом ситуация в Европе проанализирована с учетом прогноза ее развития до 2025 года.

По мнению RAND, основными дестабилизирующими факторами могут являться военная деятельность в «стратегически чувствительных» районах, крупные учения, развертывание значительных сил, повышение боеготовности войск, нарушения воздушного пространства и морских границ, размещение вооружений большой дальности на приграничных территориях, угрозы нарушения линий коммуникаций.

В аналитической части документа рассмотрены четыре возможных варианта возникновения военного конфликта с учетом взглядов, изложенных в доктринальных документах стран Запада и России. Эти варианты были разработаны в ходе специально организованной конференции в Берлине в январе 2019 года.

Заслуживает внимания тот факт, что Беларусь в документе RAND рассматривается в тесном союзе с Россией, а в одном из рассматриваемых вариантов возникновения конфликта эскалация обстановки начинается с проведения на белорусской территории необъявленного масштабного учения российских войск с развертыванием систем вооружений дальнего действия, таких как ЗРК С-400 и ОТРК «Искандер». При этом Республика Беларусь называется «стратегически чувствительным» районом для НАТО. В то же время другие страны ОДКБ не рассматриваются как потенциальные участники противостояния в Восточной Европе в связи с их географической удаленностью.

В качестве основных мер ограничения и контроля, которые, по мнению экспертов RAND, необходимо включить в новые договоры между Россией, странами НАТО и другими заинтересованными государствами, называются:

определение максимальной численности войск и систем вооружений, развернутых в так называемых «стратегически чувствительных» районах;

ограничение количества сил и средств, позволяющих развязать «внезапную агрессию» в приграничных районах;

запрет на совместное размещение в пределах обозначенных районов сил и средств, способных проводить внезапные наступательные действия при взаимной поддержке;

ограничение количества временно развертываемых войск и вооружений в «чувствительных» районах;

определение лимитов на масштабы учебно-боевой деятельности частей, осуществляемой вне пунктов дислокации и полигонов;

обязательный уведомительный характер временного развертывания дополнительных сил и средств, а также другой военной активности в «чувствительных» районах;

детальный обмен информацией о развернутых войсках и системах вооружений в определенных районах;

ограничение количества, масштабов и продолжительности учений в «чувствительных» районах, а также определение минимального периода времени между их проведением;

запрет или ограничение внезапных необъявленных учений в указанных зонах;

определение механизма обмена информацией о степени готовности войск и введение ограничений этого показателя;

другие меры.

В целом, можно согласиться с мнением западных экспертов о необходимости пересмотра договорной базы по контролю над вооружениями, так как многие из действующих документов не учитывают современную ситуацию в сфере безопасности. В то же время очевидно, что реформирование данной области деятельности должно происходить с учетом позиций всех заинтересованных сторон.

Примечательно, что белорусская сторона давно выступает с данной инициативой. По мнению белорусского Президента, сегодня важно прекратить геополитическое соперничество в регионе, отказаться от создания сфер влияния и навязывания государствам определенной модели общественно-политического устройства. Инициатива главы белорусского государства Александра Лукашенко о запуске нового Хельсинкского процесса призвана повысить доверие между странами и предотвратить возможные в дальнейшем конфликты.

Не вызывает сомнений, что выводы и рекомендации корпорации RAND станут основой для совместной работы военно-политического руководства США и НАТО по продвижению своих предложений в интересах модификации системы договоров по контролю над обычными вооружениями в Европе. При этом России и Беларуси, ввиду рассмотрения их западными странами как возможных противников, необходимо выработать совместную позицию в рамках переговорного процесса под эгидой ОБСЕ, ООН и других форматов.

Николай Крылов