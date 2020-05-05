В Госдуме ответили на обвинения главы Пентагона о продвижении интересов

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия оказала помощь Италии, а Рим принял ее, потому что Евросоюз и США своевременно не сделали этого, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя слова министра обороны США Марка Эспера об использовании Россией ситуации с коронавирусом в своих интересах.

Ранее Эспер в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что Россия и Китай используют ситуацию, сложившуюся в мире в результате пандемии коронавируса, для продвижения собственных интересов. Так, по его словам, Россия предоставила медицинскую помощь Италии, но потом попыталась использовать ее для того, чтобы посеять раздоры между Римом и его союзниками при помощи кампании дезинформации.

"Если Российская Федерация протягивает руку помощи Италии, и Италия принимает эту помощь, то это сделано по той простой причине, что своевременно Евросоюз и США как товарищ по НАТО не оказали помощь члену НАТО Италии", - сказал Шерин.

По его словам, Россия использовала это преимущество для налаживания дружественных отношений с Италией, и в этом обвинять РФ нет смысла.

"Такие же возможности были у американцев, тем более у них они были больше. Италия является действующим членом НАТО, действующим членом Евросоюза. Можно было бы Италии помогать и по линии Европейского союза, и по линии блока НАТО. Но они же этого не сделали", - сказал парламентарий.

По его мнению, расслабленные США и их "восседание на троне" приводит к тому, что вынуждает их партнеров налаживать отношения с другими странами, в том числе и с Россией.

"Если бы наша страна не использовала такую возможность, это было бы неправильно", - добавил депутат.