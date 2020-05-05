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РИА Новости

Миропорядок рухнул. В США рассказали, что ждет мир после пандемии

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Газеты
Газеты.
Источник изображения: © Fotolia / fragolerosse

МОСКВА, 4 мая/ Радио Sputnik. Миру необходимо формирование нового порядка, поскольку пандемия COVID-19 стала вызвала самый серьезный глобальный кризис со времен Второй мировой войны, рассказал в материале для издания Politico экс-сотрудник госдепартамента США Эдвард Фишман.

"Будучи самым серьезным глобальным кризисом со времен Второй мировой войны, пандемия коронавируса является именно таким моментом (когда рушится доверие к старому порядку, – ред.). Мировой порядок, установившийся после 1945 года, перестал функционировать", – заявил Фишман.

По его мнению, для того, чтобы справиться с новым кризисом, необходим новый миропорядок, который будет сосредоточен на проблемах коллективных действий, включая обеспечение кибербезопасности, совместную борьбу с изменением климата и пандемиями, которые будут подвергать опасности мир в будущем так же, как и ядерное оружие раньше.

Фишман также отметил, что США не стоит зацикливаться на поисках виновного в пандемии. По его мнению, будущий авторитет Соединенных Штатов зависит от того, возглавят ли они глобальные усилия по разработке, тестированию, производству и доставке препаратов по всему миру.

"Влияние Америки на посткоронавирусный мир будет зависеть от того, будет ли ее участие (в решении глобальных проблем, – ред.) поддержано внутри страны", – полагает Эдвард Фишман.

Ранее радио Sputnik сообщило, что госсекретарь Майк Помпео заявил о наличии у Соединенных Штатов доказательств, которые подтверждают, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

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Изменение климата
Кибербезопасность
Ядерный щит
ЯО
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