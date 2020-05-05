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РИА Новости

Минобороны рассказало подробности воздушного парада в День Победы

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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов, сообщили в Минобороны.

Всего воздушный парад состоится в 47 городах. В нем примут участие почти 600 летательных аппаратов.

Как уточнил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов, в московском параде поучаствуют 75 судов, в том числе звено самолетов пятого поколения Су-57.

Перенос парада

В середине апреля президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса.

При этом почти неделю назад в ходе совещания глава государства сообщил, что 9 мая состоится воздушный парад. Он отметил, что Россия отметит этот праздник, соблюдая все требования безопасности.

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Путин подчеркнул, что все мероприятия, связанные с 9 мая, состоятся, когда это будет безопасно. При этом президент призвал в День Победы помянуть солдат Великой Отечественной и поздравить ветеранов.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин возложит цветы к Вечному огню и обратится оттуда к россиянам.

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Россия
Продукция
ПАК ФА
Персоны
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