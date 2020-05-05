Парк Сухопутных войск РФ пополнится 460 бронетранспортерами БТР-82А и БТР-82АМ

До конца года в Сухопутные войска передадут более 460 современных бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, эти машины имеют значительно улучшенные боевые и ходовые характеристики.

Новые бронетранспортеры предназначены для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

БТР-82А обладает повышенной живучестью. В Минобороны пояснили, что защищенность машины повышена благодаря использованию противоосколочной защиты из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса. Для уменьшения негативных последствий от взрывов под колесами или корпусом полы в этом бронетранспортере застелены противоминным покрытием. Кроме того, сиденья экипажа и десанта установлены на специальной подвеске, которая снижает влияние энергии взрыва.

Броневик оснащен унифицированным боевым модулем с автоматической 30-мм пушкой 2A72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Использование на БТР-82А нового комбинированного прицела позволило увеличить эффективность стрельбы в 2,5 раза, вести прицельный огонь с броневика с ходу и в условиях плохой видимости. На этой машине стоят система кондиционирования воздуха, современные средства связи и ориентирования.

Пушка и спаренный с ней пулемет модернизированного бронетранспортера БТР-82АМ имеют электроприводы вертикальной и горизонтальной наводки и цифровой двухплоскостной стабилизатор вооружения. На броневике массой 16 тонн стоит дизельный двигатель с турбонаддувом марки КАМАЗ мощностью 300 л.с. Эта машина имеет усиленную трансмиссию, а наличие автономной дизель-генераторной установки позволяет функционировать всем системам жизнеобеспечения и связи даже при неработающем основном двигателе.

На БТР-82АМ значительно улучшена эргономичность места водителя и наводчика-оператора. Для улучшения командной управляемости на бронетранспортере устанавливают цифровые радиостанции 5-го поколения Р-168, системы топографического ориентирования "Трона-1" и комбинированные приборы наблюдения командира ТКН-АИ. А для большей защищенности личного состава на внутренних поверхностях корпуса имеется противоосколочная защита.

...

Юрий Гаврилов