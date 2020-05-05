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WarSpot

Филиппины закупают израильские самоходки

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Источник изображения: warspot.ru

Филиппинская армия расшит возможности своей артиллерии. Вчера, 3 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Филиппин и компания Elbit подписали контракт на поставку самоходных гаубиц ATMOS.

При этом сообщается, что сам контракт был подписан ещё в январе текущего года, а сейчас Минобороны Филиппин направило в Израиль «Уведомление о производстве» (NTP). Согласно контракту, детали которого не раскрываются, филиппинская армия получит две батареи гаубиц ATMOS калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра.

САУ ATMOS на различных типах шасси

Источник изображения: breakingdefense.com

ATMOS (Autonomous Truck MOunted howitzer System) — израильская 155-мм самоходная артиллерийская установка. Благодаря модульности она может устанавливаться на различные типы шасси. Дальность стрельбы ATMOS достигает 41 км, боекомплект состоит из 27–32 выстрелов, экипаж — из 4 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Филиппины
Продукция
ATMOS-2000
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