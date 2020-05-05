В Турции: Наши силы безопасности перекрыли кислород группировке ИГИЛ

Источник изображения: Фейсбук/Министерство внутренних дел Турции

В турецких СМИ сообщается о предотвращении террористических актов, которые планировали боевики группировки ИГИЛ (запрещена в России). Сообщается, что благодаря деятельности контрразведки и сил безопасности с начала года выявлено и обезврежено несколько крупных ячеек ИГИЛ, общая численность которых составила более 350 человек.

На данный момент многие из этих лиц в Турции проходят как подозреваемые.

Турецкий медиаресурс TRT вышел с репортажем, в котором говорится буквально следующее:

Силы безопасности перекрыли группировке ИГИЛ кислород. Были проведены образцовые операции, которые в конечном итоге сорвали ту деструктивную игру, которую пыталась на территории Турции вести террористическая организация. Изъято большое количество оружия и боеприпасов, документы, подтверждающие террористический характер деятельности.

В репортаже говорится о том, что боевики ИГИЛ планировали совершение нападений на объекты Стамбула и Анкары, включая достопримечательности этих городов.

Дополнительно отмечено, что среди задержанных есть несколько иностранцев. Из каких стран эти люди, не сообщается. Но заявлено, что «несколько человек уже переданы правоохранителям других государств».

На данный момент под арестом находятся 76 человек из списка задержанных. Несколько десятков уже приговорены турецкими судами к длительным тюремным срокам.

Ранее саму Турцию обвиняли в возможных связях с ИГИЛ.