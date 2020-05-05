Поход американских и британских кораблей в Баренцево море

6-й флот ВМС США сообщил, что корабельная ударная группа в составе четырех кораблей ВМС США и корабля ВМС Великобритании вошла 4 мая 2020 года в Баренцево море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море в сложных условиях окружающей среды за Северным полярным кругом", "утверждения свободы навигации и демонстрации бесперебойной боевой деятельности". Это первый вход отряда надводных боевых кораблей ВМС США в Баренцево море с середины 1980-х годов.

Корабли американо-британской корабельной ударной группы, вошедшей 04.05.2020 в Баренцево море. На переднем плане американский эскадренный миноносец DDG 75 Donald Cook (типа Arleigh Burke), на заднем плане британский фрегат F 78 Kent типа 23, осуществляющий прием топлива с американского корабля комплексного снабжения T-AOE 6 Supply (с) ВМС США

В состав корабельной ударной группы входят три американских эскадренных миноносца типа Arleigh Burke, оснащенных комплексной многофункциональной системой оружия AEGIS - DDG 75 Donald Cook, DDG 78 Porter и DDG 80 Roosevelt. Также в составе группы находятся американский корабль комплексного снабжения T-AOE 6 Supply и британский фрегат F 78 Kent типа 23.

"В эти трудные времена, как никогда важно подтвердить, что мы сохраняем постоянный ритм боевой деятельности на Европейском театре, принимая разумные меры для защиты здоровья наших военнослужащих", - заявила командующая 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти, - "Мы по-прежнему привержены укреплению региональной безопасности и стабильности, укрепляя доверие и обеспечивая фундамент арктической готовности".

Мминистерство обороны России было уведомлено о походе американских кораблей в Баренцево море 1 мая. "Уведомление было сделано с целью избежать недопонимания, снизить риск и предотвратить непреднамеренную эскалацию".

Ранее в конце апреля входящие в состав корабельной ударной группы американские эсминцы Donald Cook и Porter и британский фрегат Kent провели двухсторонние противолодочные учения в Норвежском море, в которых приняли участие также неназываемая американская атомная многоцелевая подводная лодка и американский базовый патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon из патрульной эскадрильи VP-4. До того та же группа кораблей в апреле обеспечивала боевую подготовку британских атомных подводных лодок.

Все три американских эсминца данной группы в течении последнего месяца также активно осуществляли отдельные развертывания в европейских морях. Эсминец DDG 78 Pоrter находился в Черном море c 13 по 20 апреля, после чего провел в Средиземном море совместно с эсминцем DDG 80 Roosevelt и кораблем комплексного снабжения T-AOE 6 Supply учения с итальянским флотом, а 27 апреля - учения с французскими кораблями в Атлантике. Эсминец DDG 75 Donald Cook в апреле ходил в Балтийское море.

Американские эскадренные миноносцы DDG 75 Donald Cook и DDG 78 Pоrter (типа Arleigh Burke) осуществляют прием топлива с американского корабля комплексного снабжения T-AOE 6 Supply в ходе противолодочных учений в Норвежском море 28.04.2020 (с) ВМС США