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ТАСС

Свыше 460 бронетранспортеров поступят в 2020 году в подразделения Сухопутных войск

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: Минобороны РФ

По данным Минобороны, ожидается поставка бронетранспортеров со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А и модернизированных БТР-82АМ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 460 современных и модернизированных бронетранспортеров будут поставлены в Сухопутные войска в текущем году в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минобороны.

"До конца текущего года в подразделения Сухопутных войск спланирована поставка более 460 современных бронетранспортеров", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны, ожидается поставка бронетранспортеров со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А и модернизированных БТР-82АМ. Они предназначены для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, а также для уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

В военном ведомстве пояснили, что БТР-82А оснащен новым боевым модулем, что повысило его боевую мощь. "В его состав входит автоматическая 30-мм пушка 2A72 и пулемет ПКТМ", - отметили в Минобороны. Чтобы повысить разведывательные возможности и эффективность стрельбы БТР, на него был установлен комбинированный прицел для наводчика со стабилизированным полем зрения.

Также в бронетранспортере использована противоосколочная защита из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса, а полы застелены противоминным покрытием. "Кроме того, сиденья экипажа и десанта выполнены на специальной подвеске, которая снижает влияние энергии взрыва", - добавили в Минобороны.

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Страны
Россия
Продукция
2А72
БТР-82
БТР-82А
ПКТМ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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