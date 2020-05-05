В ЗВО созданы дополнительные подразделения РХБЗ

Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - В Московской, Ленинградской, Нижегородской и Курской областях сформированы дополнительные подразделения РХБЗ оперативного реагирования, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Дополнительно сформированные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) оперативного реагирования находятся в четырёхчасовой готовности к применению. При обращении местных органов власти военнослужащие выполнят специальную обработку объектов социальной и промышленной инфраструктуры", - заявил командующий войсками ЗВО Александр Журавлёв, слова которого цитирует пресс-служба.

По данным штаба ЗВО, дополнительные подразделения РХБЗ сформированы в Московской, Ленинградской, Нижегородской и Курской областях.