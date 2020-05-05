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Экспорт с Украины в Болгарию комплектующих для сборки ракет ПТРК «Корсар»

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Экспорт ГП "Укроборонсервис" комплектующих для 6000 ПТУР РК-3ОФ Болгарии в 2018-2019 гг.

В период 2018-2019 гг. Дочернее предприятие Государственной компании "Укрспецэкспорт" Государственное предприятие "Укроборонсервис" поставило болгарской компании Sage Consultants JSCO (32A Cherni Vrah Blvd. blvd. R-N LOZENETS DISTR., FLOOR 8 Sofia, 1407) партии комплектующих изделий для производства 6000 единиц ПТУР РК-3ОФ.

Дата поставки Изделие Кол-во Масса, кг Стоимость, долл. 2018/09/27 ПИМ-ТС 7X2.900.041-02 20 31.75 98340 2018/12/13 ПИМ-3-1 7X4.022.008-01 500 49.7 154000 - ПС-2 7X5.159.139 500 - - 2019/01/18 ПИМ-3-1 7X4.022.008-01 500 49.7 154000 - ПС-2 7X5.159.139 500 - - 2019/02/18 ПИМ-3-1 7X4.022.008-01 500 49.7 154000 - ПС-2 7X5.159.139 500 - - 2019/03/01 ПИМ-3-1 7X4.022.008-01 500 49.7 154000 - ПС-2 7X5.159.139 500 - - 2019/04/01 ПИМ-3-1 7X4.022.008-01 500 49.7 154000 - ПС-2 7X5.159.139 500 - - 2019/04/19 ПИМ-3-1 7X4.022.008-01 500 49.7 154000 - ПС-2 7X5.159.139 500 - - 2019/08/07 ПИМ-3-1 7X4.022.008-01 500 49.7 154000 - ПС-2 7X5.159.139 500 - - 2019/09/23 ПИМ-3-1 7X4.022.008-01 500 49.7 154000 - ПС-2 7X5.159.139 500 - - 2019/10/15 ПИМ-3-1 7X4.022.008-01 500 49.7 154000 - ПС-2 7X5.159.139 500 - - 2019/11/11 ПИМ-3-1 7X4.022.008-01 500 49.7 154000 - ПС-2 7X5.159.139 500 - - 2019/12/09 ПИМ-3-1 7X4.022.008-01 1000 99.4 308000 - ПС-2 7X5.159.139 1000 - -

Изделие ПИМ-ТС 7X2.900.041-02 - Предохранительно-исполнительный механизм, предназначенный для проведения приемо-сдаточных испытаний боевых частей ракет РК-2ОФ, РК-3ОФ, РК-2С. Состав - детонатор, передаточный заряд, электровоспламенитель, электродетонатор.

Изделие ПИМ-3-1 7X4.022.008-01 - Предохранительно-исполнительный механизм, предназначенный для комплектования изделий Б-ЗОФ из состава изделия РК-3ОФ.

Изделие ПС-2 7X5.159.139 - Плата срабатывания - составная единица предохранительно-исполнительного механизма ПИМ-3-1, предназначенная для обеспечения детонации изделия Б-3ОФ.

Производитель - Государственное предприятие "ГосККБ "Луч".

Отправка выполнялась железнодорожным транспортом со ст. Малин Житомирской обл.

Как известно, ракетами РК-3ОФ в транспортно-пусковых контейнерах с осколочно-фугасной боевой частью Б-3ОФ комплектуется легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" разработки и производства ГосККБ "Луч".

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Украина
Компании
TUBITAK
Луч ГосККБ (Украина)
Укроборонпром
Укрспецэкспорт
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