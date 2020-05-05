Американский ресурс "Defense One" опубликовал небезынтересный материал Patrick Tucker "Russian Arms Production Slowed by Coronavirus, Analysts Find" ("Геопространственные аналитики отмечают снижение активности на российских оборонных предприятиях из-за коронавируса"), в котором сообщается, что, согласно отчету компании геопространственной аналитики Orbital Insights, на ряде российских предприятий оборонно-промышленного комплекса имело место замедление производства из-за пандемии COVID-19. Отчет основан на анализе использования сотовой связи и другой информации из открытых источников. В публикации утверждается, что выводы аналитиков Orbital Insights "подрывают попытки Москвы сформировать образ правительства, контролирующего вспышку коронавируса в стране" и "опровергают основной посыл Владимира Путина, что все [в России] под контролем".

(с) Павел Лисицын / РИА Новости

В публикации приводятся графики из отчета, демонстрирующие снижение активности на оборонных предприятиях с комментариями:

- Производственный комплекс "Салют" АО "ОДК" (Москва) - производит авиационные двигатели, сокращение численности действуюших сотрудников на предприятии на 2000 человек - по информации о звонках по мобильной связи;

- АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (вероятно, имеется в виду головное предприятие в Нижнем Тагиле) - производство танков, сокращение на 3500 человек;

- АО "НПО "Гидромаш" (Моска) - производит детали шасси, гидравлику и баллоны для авиации, сокращение более чем на 2000 человек.

При этом данные Orbital Insight не обнаружили признаков снижения производительности на Казанском авиационном заводе (филиале ПАО "Туполев") - производителе стратегических бомбардировщиков.

Аналитики Orbital Insight применяли машинное обучение и анализ анонимных данных телефонных звонков сотовой связи, полученным от различных партнеров. Такие данные позволяют исследователям отслеживать тренды массовых перемещений людей в режиме, близком к реальному времени, что в свою очередь может "информировать власти о влиянии конкретного ограничения или о последствиях его нарушения", - цитирует Defense One Роберта Кардилло, консультанта Orbital Insight, который в прошлом руководил Национальным агентством геопространственной разведки США (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA). Исследователи используют эти данные, чтобы установить базовый уровень активности, а затем искать отклонения от него, рассказал Кардилло Defense One. По мнению Кардилло основополагающее понимание нормы, присущее Orbital Insight, позволяет не просто заметить факт отклонения от нее, но, что более важно, делать выводы о смысле этих отклонений.

Как отмечает Майкл Кофман, старший научный сотрудник CNA, некоммерческой исследовательской организации в Арлингтоне, штат Вирджиния, в докладе Orbital Insight приводятся подробности о снижении активности, о которых не сообщали российские СМИ. Кофмана удивили возможности компании получать данные об использовании сотовой связи в России, которые по закону должны храниться на российских серверах. "Тот факт, что эта компания способна собирать анонимные данные об использовании сотовой связи, настоящая находка для тех, кто интересуется уровнем производительности и объемами производства российского оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.

Кофман ожидает "значительного сокращения производства в оборонной промышленности России в течение как минимум двух месяцев в результате ограничительных мер из-за COVID-19, но оно будет весьма неравномерным в зависимости от региона и конкретного предприятия.

В публикации Defense One отмечается, что Российское правительство попыталось представить Россию страной, несильно пострадавшей от коронавируса, отправляя защитное снаряжение и медикаменты в Италию и США, что многие называют пропагандистской уловкой. Теперь, когда в России более 100 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, правительственные чиновники признают, что испытывают нехватку средств индивидуальной защиты.

Babel Street, компания, специализирующаяся на анализе естественных языков и настроений в обществе, видит первые шаги российского правительства как популярные среди россиян. Анализ русскоязычных публикаций в социальных сетях на платформе ВКонтакте и в блогах, позволяет компании предположить, что затем восприятие имиджа российского президента Владимира Путина стало ухудшаться.

"Вначале был позитивный настрой. Люди одобряли образ России, приходящей на помощь остальному миру. Я думаю, что на самом деле все стало плохо, когда они увидели, что друзья и соседи заболели этой болезнью", - уточняет Макдэниел Викер, вице-президент Babel Street по развитию бизнеса. По его словам, россияне все больше беспокоятся из-за вводимых ограничений. По его мнению уличный протест 20 апреля во Владикавказе может быть признаком грядущих гражданских волнений: "У нас есть возможность получать информацию из источников, демонстрирующих нарастающую социальную напряженность в некоторых областях… до того, как они начали появляться в англоязычной прессе".

"В западных СМИ существует стереотип, что Путин всемогущ, - говорит Викер, - наши данные показывают, что это заблуждение. Государство не владеет бесконечным ресурсом, информацией или контролем над своим населением. При правильных обстоятельствах в России могут произойти значительные изменения".

Активность на ряде предприятий оборонно-промышленого комплекса России по данным трафика соединений сотовой связи Orbital Insights (с) www.defenseone.com