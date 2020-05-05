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Поставки израильских сторожевых катеров в Сенегал

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Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Поставки израильских сторожевых катеров в Сенегал

В январе 2017 г. в статье "Военный экспорт Израиля в Анголу и Сенегал" я довольно пессимистично оценивал перспективы израильского военного экспорта в Сенегал. Однако, уже в июне 2017 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу посетил проходящий в Либерии саммит стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), где помимо прочего встретился с президентом Сенегала Маки Саллом. На этой встрече лидеры двух стран договорились о нормализации отношений. Израиль незамедлительно возвращает своего посла в Сенегал, а в ответ сенегальская сторона обещал поддержать предоставление Израилю статуса наблюдателя в Африканском союзе. Кроме того, Нетаньягу снова пригласил сенегальского президента Салла посетить Иерусалим. В середине августа 2017 г. Сенегал впервые назначил посла в Израиле, им стал Талла Фалл (Talla Fall), одновременно являющийся послом Сенегала в Египте. У данного шага были и последствия в области военного сотрудничества.

"Шальдаг" Мк.5.

Как оказалось, ещё в ноябре 2019 г. было опубликовано, что компания "Израильские судоверфи" заключила с Сенегалом договор о поставке последнему 4 сторожевых катеров - трёх "Шальдаг" Мк.2 и одного "Шальдаг" Мк.5. Соглашение также включает обучение личного состава, обслуживание катеров и техническую поддержку.

Три катера "Шальдаг" Мк.2 уже построены. Первые два уже поставлены в Сенегал в конце 2019 г. (что означает, что соглашение было заключено гораздо раньше), их названия - "Анамбе" (Anambe) и "Сунгругру" (Soungrougrou). Третий катер проходит испытания и будет передан Сенегалу в середине текущего года (по другим данным - в конце лета 2020 г.).

Все три катера идентичны и оснащены одинаковым комплектом вооружения. Их длина составляет 25 м, максимальная ширина - 6 м, водоизмещение - около 58 т, дальность плавания - 650 морских миль на скорости 32 узла, максимальная скорость - 45 узлов. В состав вооружения входит 25-мм дистанционно управляемый модуль вооружения (RWS - Remote Weapon Station) "Тайфун" разработанный компанией "Рафаэль".

"Шальдаг" Мк.5 - самый крупный в семействе, до сих пор его единственным покупателем был Азербайджан (поставлено 6 катеров, сборка проводилась в Азербайджане). Их длина - 33 м, водоизмещение - 95 тонн, скорость до 40 узлов. Вооружение зависит от требований заказчика, обычно включает тот же "Тайфун" и пулемёты, но может быть и усилено, так катера для Азербайджана были оснащены 4-х ствольной ПУ ПТУР Spike-ER (дальность до 8 км).

ВМС Сенегала - не более чем береговая охрана, призванная защищать 530-км береговую линию страны и исключительную экономическую зону (ИЭЗ). В последнее время Сенегал усиливает свои возможности в этих вопросах. "Шальдаг" Мк.2 предназначены для охраны побережья, "Шальдаг" Мк.5 - ИЭЗ. Кроме того, у Франции для защиты ИЭЗ куплены 3 больших сторожевых катера класса OPV-58 (Offshore Patrol Vessel). Контракт с французской судостроительной компанией Piriou был заключён в 2019 г., поставки должны быть выполнены до 2023 г. Замечу, что компания "Израильские судоверфи" предлагает сторожевые катера и корабли аналогичного назначения OPV-58, OPV-62 и OPV-72, рассматривались ли они Сенегалом - неизвестно.

Ссылки:

  1. Israel Shipyards продолжает реализацию программы по поставке катеров "Шалдаг" ВМС Сенегала, armstrade.org, 29.04.20.
  2. Сообщение: "Израильские судоверфи" начали ходовые испытания 3-го катера для Сенегала, israeldefense, 03.05.20.
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Страны
Азербайджан
Ангола
Египет
Израиль
Либерия
Сенегал
Франция
Продукция
Shaldag
Spike NLOS
Компании
Israel Shipyards
Проекты
2020-й год
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