Американская армия вооружается барражирующими боеприпасами

Американские вооружённые силы закупают дроны-«камикадзе». Вчера, 3 мая, портал flightglobal.com сообщил о том, что Армия и Корпус морской пехоты США заказали крупную партию барражирующих боеприпасов Switchblade.

Контракт стоимостью $76 млн включает в себя неназванное количество боеприпасов Switchblade. Кроме того, не раскрывается модель дрона, поскольку ранее в этом году компания AeroVironment анонсировала новую версию Switchblade с расширенной дальностью и боеголовкой повышенной мощности. Барражирующие боеприпасы должны быть переданы заказчикам до 2023 года.

Барражирующий боеприпас Switchblade Источник изображения: flightglobal.com

Компания AeroVironment одной из первых в мире представила концепцию барражирующего боеприпаса. Из-за запрета на экспорт единственным заказчиком этих дронов-«камидзе» остаются ВС США.