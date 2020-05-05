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WarSpot

Американская армия вооружается барражирующими боеприпасами

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Американские вооружённые силы закупают дроны-«камикадзе». Вчера, 3 мая, портал flightglobal.com сообщил о том, что Армия и Корпус морской пехоты США заказали крупную партию барражирующих боеприпасов Switchblade.

Контракт стоимостью $76 млн включает в себя неназванное количество боеприпасов Switchblade. Кроме того, не раскрывается модель дрона, поскольку ранее в этом году компания AeroVironment анонсировала новую версию Switchblade с расширенной дальностью и боеголовкой повышенной мощности. Барражирующие боеприпасы должны быть переданы заказчикам до 2023 года.

Барражирующий боеприпас Switchblade

Источник изображения: flightglobal.com

Компания AeroVironment одной из первых в мире представила концепцию барражирующего боеприпаса. Из-за запрета на экспорт единственным заказчиком этих дронов-«камидзе» остаются ВС США.

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США
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