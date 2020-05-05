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Интерфакс-АВН

Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов проведет виртуальное заседание 14 мая

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Командующий военным комитетом НАТО сэр Стюарт Пич справа
Командующий военным комитетом НАТО сэр Стюарт Пич справа.
Источник изображения: NATO

Брюссель. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Высшая военная инстанция Североатлантического альянса - Военный комитет НАТО - проведет совещание на уровне начальников генеральных штабов 14 мая в режиме телеконференции, объявила в понедельник штаб-квартира организации.

"Председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич будет возглавлять совещание при поддержке верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса и верховного главнокомандующего по трансформации генерала Андре Ланата", - сообщается в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что начальники генштабов альянса впервые будут совещаться в подобном режиме.

"Начальники генштабов, конечно, обсудят нынешний всемирный кризис, вызванный COVID-19, и его последствия для деятельности альянса, а также поддержку НАТО в усилиях по ответу на этот кризис", - отмечают в штаб-квартире Североатлантического альянса.

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Страны
ЮАР
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NATO
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