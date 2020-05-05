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РИА Новости

"Значительно превосходит". СМИ из Китая назвало лидера "боя" F-22 и Су-57

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Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 3 мая/ Радио Sputnik. Китайское издание Sohu отдает предпочтение российскому Су-57 в потенциальном сражении с американским истребителем F-22 , пишет РИА ФАН.

Как отмечает портал, американский истребитель F-22 считался самым мощным в мире до появления Су-57.

По мнению китайских журналистов, новый российский истребитель значительно превосходит F-22. Причем это признают даже высокопоставленные военные США, которые полагают, что российский истребитель не оставит шансов F-22 в ближнем бою.

"В конце концов, многие проектные стандарты F-22 были сформированы несколько десятилетий назад, а Су-57 в последние годы был сильно оптимизирован", – отмечают китайские эксперты.

При этом в случае боевого столкновения этих машин, американский истребитель не сможет прожить и получаса, говорится в статье.

Пентагон планировал закупить 750 самолетов F-22, однако высокая стоимость истребителя привела к тому, что американские военные решили закупить 184 судна.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Сети показали видео полета российского Ил-38 возле авианосца США.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
Ил-38
ПАК ФА
Проекты
Авианосец
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