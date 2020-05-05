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РИА Новости

Мадуро объявил о новой фазе военных учений в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о новой фазе военных учений после попытки вторжения в страну, сообщило венесуэльское министерство обороны.

"Наш Николас Мадуро распорядился о новой фазе учений "Боливарианский щит" на территории страны, преимущественно на побережье, для обследования земли, морского и воздушного пространства и поиска конспиративных ячеек, которые хотят нарушить мир", - говорится в сообщении ведомства.

Гостелеканал VTV связал их проведение с инцидентом, произошедшим накануне.

В воскресенье министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что в результате отражения атаки погибли восемь нападавших, еще двое были задержаны. Он также заявил, что один из задержанных - агент управления по борьбе с наркотиками США.

МИД Колумбии заявил, что власти страны отвергают обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.

Первые в этом году учения прошли в середине февраля, после чего Мадуро сообщил, что силовые структуры страны готовятся к проведению внезапных антитеррористических учений перед угрозой диверсионных групп из Колумбии и США.

Мадуро объявил 9 марта о начале новых внезапных военных учений в стране, а спустя несколько дней - о третьей фазе для отработки мер противодействия распространению нового коронавируса в стране.

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Страны
Венесуэла
Колумбия
США
Проекты
Военные учения
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