Войти
Военное обозрение

В ВМС Украины отменили тендер на поставку комплекса водолазной подготовки

292
0
0

Источник изображения: Армія Inform (Украина)

Стало известно о решении ВМС Украины по вопросу приобретения комплекса водолазной подготовки. Речь идёт о ранее размещённом тендере.

По последним сведениям, этот тендер теперь отменён. Отмена осуществлена украинским учебным профильным центром ВМС.

Предполагалась закупка учебно-тренировочного комплекса для военнослужащих по специальности «военный водолаз» (шифр НТКВП). Общая стоимость оборудования, которое предполагалось к закупке, составляла 70 млн гривен (около 190 млн рублей).

Обращает на себя внимание тот факт, что тендер не только был размещён, но по нему уже состоялся аукцион, выявивший победителя. Им оказалась компания «Экобудэнерго», которая и обязалась поставить оборудование за указанную выше сумму. Изначально торги начинались с отметке в 74,9 млн грн.

В этой связи возникли вопросы к отмене результатов проведения тендера. Как заявил председатель украинского тендерного комитета Алексей Ярмоленко, «обнаружились недостатки в оформленной документации и самом проекте по проведению инженерных работ».

О каком конкретно комплексе для водолазной подготовки идёт речь? Это учебно-тренировочная база с несколькими бассейнами и оборудованием для погружения и выхода с глубины. К оборудованию относится, например, тренажёр покидания затонувшей бронетехники и субмарины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
22.05.2019
К президенту на ковер: зачем Полторак пришел к Зеленскому
13.06.2017
НАТО пообещали "ребалансировку"
20.04.2015
Какое оружие может поставить Израиль в Украину
12.04.2013
Во Вьетнаме спущен на воду очередной ракетный катер, оснащенный силовой установкой украинского производства
15.12.2009
ВВС Пакистана получают самолеты-заправщики Ил-78
08.12.2009
Ющенко о бюджете, танках, ракетах, военном интернете и капитуляции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.05 09:17
  • 2
Россия первая в мире успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель
  • 05.05 08:10
  • 400
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.05 07:20
  • 81
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 05.05 06:15
  • 3
Российские танки были и остались лучшими в мире
  • 05.05 04:45
  • 3
Украина в 2019 году заключила крупный контракт на поставку Индии авиационных ракет Р-27
  • 05.05 04:35
  • 190
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 05.05 01:18
  • 7
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 05.05 00:51
  • 1
Андрей Дутов: гражданская авиация после кризиса уже не будет прежней
  • 04.05 22:50
  • 11
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 22:23
  • 1
В России завершается разработка "колесного танка" – броневика "Тайфун-ВДВ"
  • 04.05 19:12
  • 50
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 17:34
  • 39
Кому выгодно убийство экономики
  • 04.05 14:53
  • 33
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 04.05 13:46
  • 1
Директор NASA сообщил, что США для высадки на Луне в 2024 году не нужна станция Gateway
  • 04.05 11:50
  • 1
В США выяснили о разработке в России "хищных микроспутников"