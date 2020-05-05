В ВМС Украины отменили тендер на поставку комплекса водолазной подготовки

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Стало известно о решении ВМС Украины по вопросу приобретения комплекса водолазной подготовки. Речь идёт о ранее размещённом тендере.

По последним сведениям, этот тендер теперь отменён. Отмена осуществлена украинским учебным профильным центром ВМС.

Предполагалась закупка учебно-тренировочного комплекса для военнослужащих по специальности «военный водолаз» (шифр НТКВП). Общая стоимость оборудования, которое предполагалось к закупке, составляла 70 млн гривен (около 190 млн рублей).

Обращает на себя внимание тот факт, что тендер не только был размещён, но по нему уже состоялся аукцион, выявивший победителя. Им оказалась компания «Экобудэнерго», которая и обязалась поставить оборудование за указанную выше сумму. Изначально торги начинались с отметке в 74,9 млн грн.

В этой связи возникли вопросы к отмене результатов проведения тендера. Как заявил председатель украинского тендерного комитета Алексей Ярмоленко, «обнаружились недостатки в оформленной документации и самом проекте по проведению инженерных работ».

О каком конкретно комплексе для водолазной подготовки идёт речь? Это учебно-тренировочная база с несколькими бассейнами и оборудованием для погружения и выхода с глубины. К оборудованию относится, например, тренажёр покидания затонувшей бронетехники и субмарины.