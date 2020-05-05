Корабли Балтфлота вернулись на базу после дальнего похода

Морской буксир "Виктор Конецкий" проекта 754МБС Ленинградской военно-морской базы ВМФ России, сопровождающий малые ракетные корабли "Серпухов" и "Зеленый Дол" проекта 21631 во время их перехода с Черного моря на Балтику, в Северном море. Снимок сделан с борта вертолета NH90 авиации ВМС Нидерландов, 22.10.2016.

Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Балтфлота вернулся на базу после семи месяцев дальнего похода, в котором участвовал в учениях с Индией, Китаем и Ираном, сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

"Сегодня отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля (СКР) "Ярослав Мудрый", буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" зашел в военную гавань города Балтийска после выполнения задач дальнего океанского плавания", - заявил Мартов.

Он напомнил, что корабли покинули гавань Балтийска 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан. В декабре отряд кораблей во главе с СКР "Ярослав Мудрый" принял участие в морской части российско-индийских учений "Индра-2019", трехсторонних учениях с Китаем и Ираном "Пояс морской безопасности", а также в российско-японском учении антипиратской направленности.

"В общей сложности, СКР "Ярослав Мудрый" и суда обеспечения находились в походе более 7 месяцев, оставив за кормой свыше 30 тысяч морских миль. Можно сказать, что этот поход балтийцев стал самым протяженным и самым длительным", - сказал официальный представитель Балтфлота.

По его словам, во время похода экипаж сторожевого корабля также проводил тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне, обеспечению навигационной безопасности, организации связи и управления. Кроме того, находившиеся на борту корабля морские пехотинцы провели десятки занятий по огневой подготовке с выполнением практических стрельб из различных видов стрелкового оружия.

"Еще одним достижением экипажей отряда на финальном этапе дальнего похода стал беспрецедентный трансконтинентальный переход вокруг Африки, который был совершен впервые в новейшей истории Балтийского флота", - заявил Мартов.

Он отметил, что по возвращении отряда кораблей состоялся торжественный митинг с участием представителей командования Балтийского флота. Командир судна доложил командующему Балтфлотом Александру Носатову, что корабль вернулся из дальнего похода технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.