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Известия.ru

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

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Эсминец "Дональд Кук".
Эсминец военно-морского флота США "Дональд Кук".
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Корабли Северного флота в понедельник, 4 мая, взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегата УРО «Кент» ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря», — цитирует ТАСС данное заявление.

В ведомстве пояснили, что эсминцы «Франклин Рузвельт», «Дональд Кук» и «Портер» оснащены системой противоракетной обороны «Иджис» с универсальными пусковыми установками Mk-41, которые способны запускать как зенитные, так и крылатые ракеты «Томагавк».

Вместе с тем британский «Кент» может нести до восьми противокорабельных крылатых ракет «Гарпун».

В середине апреля Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря эсминец «Портер» ВМС США.

В начале марта несколько истребителей Typhoon британских королевских ВВС поднимались на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой.

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