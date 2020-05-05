Войти
Российская газета

В Москве прошла тренировка авиационного парада в честь 75-летия Победы

307
0
0

Пасмурная погода, сменившая в Москве воскресное солнце, не помешала летчикам ВКС России провести в столице тренировку воздушного парада в честь 75-летия Великой Победы.

Пролет нескольких десятков единиц авиатехники над мегаполисом занял не слишком много времени, но вызвал у наблюдавших за этим шоу вполне понятную гордость за нашу армию.

Несмотря на низкую облачность, ветер и мелкий дождь, пилоты старались выдерживать строй и демонстрировали всю мощь российских боевых самолетов и вертолетов. К примеру, в парадном строю были четыре высотных перехватчика МиГ-31, являющиеся носителями новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". В подобной тренировке впервые участвовали еще не принятые на вооружение истребители пятого поколения Су-57.

Перовыми над Красной площадью пролетел тяжелый транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех винтокрылых Ми-8. Следом шла пилотажная группа "Беркуты" на пяти Ми-28Н "Ночной охотник". Затем появилась четверка знаменитых "Аллигаторов" Ка-52 и вертолетов огневой поддержки Ми-24.

Любители военной авиации наверняка сразу узнали и модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Он выделялся своим большим радаром, расположенным в верхней части воздушного судна.

Были на этой тренировке и традиционные участники многочисленных парадов на Красной площади - самолеты Дальней авиации России. Краса и гордость наших ВКС - стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" пролетел в сопровождении четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Еще один "Белый лебедь" продемонстрировал в небе имитацию дозаправки от воздушного танкера Ил-78. Грозно выглядела и четверка стратегических "Медведей" Ту-95МС.

Особенно эффектно на фоне сумрачного неба выглядели десять самолетов оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35 и Су-30СМ, которые выстроили над центром Москвы "тактическое крыло". Как обычно блистали "кубинским бриллиантом" и девятка двух наших лучших пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" на боевых истребителях Су-30СМ и МиГ-29. Ну а завершила тренировку авиационного парада шестерка штурмовиков Су-25 "Грач", которая окрасила небо над Москвой дымами цветов российского флага.

Напомним, что в прошлом году воздушную часть парада 9 Мая в столице из-за плохой погоды пришлось отменить. В празднование 75-й годовщины Великой Победы вмешалась пандемия коронавируса. 28 апреля президент России Владимир Путин объявил, что запланированные торжества - парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка" - состоятся, когда ситуация с заболеванием станет безопасной, прежде всего для ветеранов.

Однако Верховный главнокомандующий не отменял авиапарады и праздничные салюты в честь Дня Победы.

"9 Мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", - заявил президент.

Известно, что авиационные парады в День Победы должны состояться в 32 городах страны.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Ил-78
Ка-52
Ми-24
Ми-26
Ми-28Н
Ми-8
МиГ-29
МиГ-31
ПАК ФА
Су-25
Су-30
Су-34
Су-35
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
08.04.2020
На параде Победы покажут четыре "Кинжала"
13.08.2019
Стальные крылья армии. Из чего состоит военная авиация России
07.05.2018
Вооруженные ракетами "Кинжал" МиГ-31К впервые пролетят над Москвой
13.04.2018
СМИ: МиГ-31 с ракетой "Кинжал" готовится к участию в авиапараде над Красной площадью
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.05 09:17
  • 2
Россия первая в мире успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель
  • 05.05 08:10
  • 400
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.05 07:20
  • 81
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 05.05 06:15
  • 3
Российские танки были и остались лучшими в мире
  • 05.05 04:45
  • 3
Украина в 2019 году заключила крупный контракт на поставку Индии авиационных ракет Р-27
  • 05.05 04:35
  • 190
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 05.05 01:18
  • 7
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 05.05 00:51
  • 1
Андрей Дутов: гражданская авиация после кризиса уже не будет прежней
  • 04.05 22:50
  • 11
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 22:23
  • 1
В России завершается разработка "колесного танка" – броневика "Тайфун-ВДВ"
  • 04.05 19:12
  • 50
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 17:34
  • 39
Кому выгодно убийство экономики
  • 04.05 14:53
  • 33
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 04.05 13:46
  • 1
Директор NASA сообщил, что США для высадки на Луне в 2024 году не нужна станция Gateway
  • 04.05 11:50
  • 1
В США выяснили о разработке в России "хищных микроспутников"